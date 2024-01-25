https://sputnik-georgia.ru/20240125/perevodit-saakashvili-v-tyurmu-poka-rano--mnenie-vrachey-konsiliuma-pri-ombudsmen-285902994.html

Переводить Саакашвили в тюрьму пока рано – мнение врачей консилиума при омбудсмен

Переводить Саакашвили в тюрьму пока рано – мнение врачей консилиума при омбудсмен

Врачи потихоньку справляются с анорексией и кахексией, но психоневрологическое состояние пациента не меняется, считает член консилиума 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T23:51+0400

2024-01-25T23:51+0400

2024-01-26T00:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Говорить о переводе осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из клиники "Вивамеди" в тюрьму пока рано, заявил один из врачей консилиума при аппарате Народного защитника Грузии. Консилиум при аппарате Народного защитника был создан в конце ноября 2021 года, в него входят независимые специалисты различных областей медицины. Врачи консилиума периодически проводят осмотр Саакашвили и предоставляют общественности свое независимое заключение о состоянии экс-президента. По его словам, Саакашвили прибавил в весе, но у него остаются симптомы нейропатии, а также признаки депрессии. С прогнозами коллеги согласен и анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия. По его словам, сейчас экс-президент весит 77,4 килограмма, но его психоневрологическое состояние не меняется. "Здешние врачи потихоньку справляются с анорексией и кахексией, но психоневрологическое состояние пациента не меняется", – сказал Григолия. Оба врача для улучшения состояния пациента рекомендовали учесть заключение делегации "Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания" Тюрьмы и Саакашвили – в чем убеждали членов ПАСЕ власти и оппозиция Грузии? >>Делегация побывала в Грузии в марте 2023 года по приглашению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе и на месте осмотрела условия лечения и содержания пациентов в клинике "Вивамеди", среди них экс-президента Саакашвили. В январе 2024 года комиссия опубликовала отчет о содержании осужденных, не найдя серьезных нарушений, отметив при этом, что Саакашвили находится в палате один, практически как в одиночной камере. В ответ на это Минюст выразил готовность подселить к экс-президенту соседа-заключенного, в случае обоюдного согласия. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада >>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, пасе