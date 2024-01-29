https://sputnik-georgia.ru/20240129/effekt-mostovoy---pochemu-ivanishvili-zamenil-garibashvili-285970159.html

Эффект мостовой – почему Иванишвили заменил Гарибашвили

Эффект мостовой – почему Иванишвили заменил Гарибашвили

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили размышляет о сегодняшней отставке премьера Грузии 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T19:07+0400

2024-01-29T19:07+0400

2024-01-29T19:30+0400

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Когда в каменной мостовой выпадает хоть один камень, то за ним следуют соседние и она постепенно разрушается. Тбилисцы не раз наблюдали этот ЭФФЕКТ МОСТОВОЙ на Верийском спуске, на подъеме Элбакидзе и других, мощенных камнем, подъемах-спусках, расположенных на горном рельефе столицы Грузии. Бидзина Иванишвили начал строить подъем "Грузинской мечты" к храму Победы на выборах, поэтому в первую очередь начал заменять шаткие камни в мостовой. Это министры, которые вызывают недовольство электората по ряду причин, о которых стало известно почетному председателю правящей партии. Министры, которые не справились со своими обязанностями или злоупотребили служебным положением, нарушили правила игры, а значит – отрицательно влияют на рейтинг "Грузинской мечты", поэтому должны быть заменены. Но премьер-министр Ираклий Гарибашвили не смог бы заменить половину своего кабинета, поэтому Иванишвили заменил Гарибашвили, за которым последовали его министры, не соответствующие новым требованиям, которые не выдержат повышенной нагрузки в предвыборный период, потому что к их деятельности у избирателей имеются серьезные претензии. Сколько времени прослужит новая мостовая, ключевым камнем которой является новый премьер Ираклий Кобахидзе, покажет время. Но когда возникнет необходимость ее заменить, это произойдет по тому же принципу ЭФФЕКТА МОСТОВОЙ. Прогноз на ближайшее будущее: новый председатель партии Ираклий Гарибашвили будет выбран председателем парламента Грузии в результате выборов, а президентом может стать Бидзина Иванишвили.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииЧитайте также по теме:

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, аналитика, колумнисты