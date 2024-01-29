https://sputnik-georgia.ru/20240129/eto-podgotovka-k-vyboram---politolog-ob-otstavke-garibashvili-285969089.html

"Это подготовка к выборам" – политолог об отставке Гарибашвили

"Это подготовка к выборам" – политолог об отставке Гарибашвили

Подобные перемены всегда хорошо влияют на дальнейшую политику, убеждена эксперт 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T18:13+0400

2024-01-29T18:13+0400

2024-01-29T18:34+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьер-министра страны является обыкновенной ротацией, связанной с подготовкой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к выборам, заявила политолог Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия. В понедельник Гарибашвили объявил об отставке и предстоящем назначении на пост председателя "Грузинской мечты". "В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность", – сказал он на брифинге. По словам Гарибашвили, сейчас перед командой стоят другие задачи: "Грузинская мечта" должна подготовиться к убедительной победе на парламентских выборах в октябре.По ее словам, подобные перемены всегда хорошо влияют на дальнейшую политику. "Думаю, что мы увидим еще какие-то другие ротации. И это тоже нормально. Главное, что команда единая и никто ниоткуда не ушел", – отметила Морошкина. Морошкина подчеркнула, что вероятнее всего новым премьером станет нынешний председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. "Думаю, что это свежая кровь, свежие силы... К сожалению, оппозиции очень хочется раздуть скандал из всего этого, но ничего не получится. Это совершенно нескандальная информация. Идет подготовка к выборам. Вот это сейчас самое основное и главное", – отметила Морошкина. По ее словам, Кобахидзе справится с данной задачей, поскольку он блестящий конституционалист и один из самых умных в политике. Кадровые перестановки в правительстве Грузии коснутся шести министров – СМИ>>Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года. СМИ утверждают, что вслед за премьером сменятся несколько членов правительства – главы МИД, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры, а также глава Службы государственной безопасности Грузии. На пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани.Согласно Конституции, вслед за отставкой премьер-министра Грузии должно уйти все правительство. Члены Кабмина будут исполняющими обязанности до тех пор, пока парламент не утвердит нового премьера с новым правительством и правительственной программой.Месяц назад, 30 декабря 2023 года, Бидзина Иванишвили, когда он только вернулся в политику и занял пост почетного председателя основанной им "Грузинской мечты", категорически отрицал предстоящие изменения в правительстве и партии.Поездка премьера Грузии с сыном в США обернулась скандалом – разъяснения правительства>>Причиной своего возвращения в политику Иванишвили назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции.Иванишвили сказал, что будет главным советником в "Грузинской мечте" и будет выполнять миссию центра тяжести. Согласно изменениям в устав партии, отныне выдвигать кандидатуру премьер-министра будет именно почетный председатель "Грузинской мечты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, лали морошкина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили