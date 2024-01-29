https://sputnik-georgia.ru/20240129/kakie-plany-byli-u-cartu-otnositelno-respublikanskoy-bolnitsy-zayavlenie-fonda-285959638.html

Какие планы были у Cartu относительно Республиканской больницы? Заявление фонда

Какие планы были у Cartu относительно Республиканской больницы? Заявление фонда

Фонд Cartu прокомментировал события вокруг Республиканской больницы 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T14:24+0400

2024-01-29T14:24+0400

2024-01-29T14:35+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

давид кезерашвили

вано мерабишвили

республиканская больница

минздрав

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. У благотворительного фонда Cartu, принадлежащего основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишвили, были планы относительно здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси, однако им помешали известные события ноября 2007 года, после которых фонд ограничил контакты с тогдашними властями, говорится в заявлении фонда. Часть сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси протестует из-за демонтажа здания и планов Минздрава трудоустроить работников по другим больницам страны. Они требуют, чтобы ремонт здания провели таким образом, чтобы часть сотрудников продолжала работать в больнице. Между тем до 5 февраля им предстоит принять предложение Минздрава – согласиться либо на денежную компенсацию, либо на работу в другой клинике. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста>>Как отмечено в заявлении, поскольку сотрудники больницы обратились к фонду письменно, а также упомянули Cartu в публичных выступлениях, они считают необходимым дать разъяснение по данному вопросу. Как отмечено в заявлении, фонд Cartu действительно планировал коренное преобразование Республиканской больницы. В 2007 году известная британская инженерно-строительная компания ARUP по заказу фонда подготовила исследование и разработала соответствующую концепцию. В фонде отметили, что в случае реализации проекта, больничный комплекс был бы фундаментально переделан, существующее амортизированное здание было бы частично демонтировано, изменилась бы его функция: вместо клиники там разместились бы медицинский институт и училище, а на месте сегодняшнего внутреннего двора были бы возведены новые корпуса клиники общей площадью 56 тысяч квадратных метров. В рамках проведенного исследования было выявлено ненадлежащее состояние и дефекты здания."Старое здание качественно не соответствовало современным медицинским стандартам. В конечном итоге была выявлена необходимость строительства новых зданий. Этим планам помешали известные события ноября 2007 года, после которых фонд принципиально ограничил контакты с тогдашними властями", – говорится в заявлении фонда. Однако в фонде подчеркнули, что усилия Cartu по отношению к Республиканской больнице не ограничиваются подготовкой упомянутого проекта. В общей сложности в разные периоды вклад фонда в пользу больницы составил более 35 миллионов долларов, подчеркнуто в заявлении. На эти средства была построена фасадная часть больницы, реконструированы и отремонтированы некоторые части, а также закуплена медицинская аппаратура и мебель, отмечено в заявлении фонда. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. События ноября 2007 года Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники – Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава – обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающихся событий 7 ноября 2007 года. Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы. На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков. Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции. Один на двоих – консультант "Нацдвижения" будет давать советы и партии "Лело">>Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты. В тот же день в соответствии с намеченным планом в здании телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая. После этого по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк. В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, давид кезерашвили, вано мерабишвили, республиканская больница, минздрав