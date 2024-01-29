https://sputnik-georgia.ru/20240129/kakie-plany-byli-u-cartu-otnositelno-respublikanskoy-bolnitsy-zayavlenie-fonda-285959638.html
Какие планы были у Cartu относительно Республиканской больницы? Заявление фонда
Какие планы были у Cartu относительно Республиканской больницы? Заявление фонда
Фонд Cartu прокомментировал события вокруг Республиканской больницы 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T14:24+0400
2024-01-29T14:24+0400
2024-01-29T14:35+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
давид кезерашвили
вано мерабишвили
республиканская больница
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285859078_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7732b108a0a7abe661c12a873c6adf35.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. У благотворительного фонда Cartu, принадлежащего основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишвили, были планы относительно здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси, однако им помешали известные события ноября 2007 года, после которых фонд ограничил контакты с тогдашними властями, говорится в заявлении фонда. Часть сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси протестует из-за демонтажа здания и планов Минздрава трудоустроить работников по другим больницам страны. Они требуют, чтобы ремонт здания провели таким образом, чтобы часть сотрудников продолжала работать в больнице. Между тем до 5 февраля им предстоит принять предложение Минздрава – согласиться либо на денежную компенсацию, либо на работу в другой клинике. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста>>Как отмечено в заявлении, поскольку сотрудники больницы обратились к фонду письменно, а также упомянули Cartu в публичных выступлениях, они считают необходимым дать разъяснение по данному вопросу. Как отмечено в заявлении, фонд Cartu действительно планировал коренное преобразование Республиканской больницы. В 2007 году известная британская инженерно-строительная компания ARUP по заказу фонда подготовила исследование и разработала соответствующую концепцию. В фонде отметили, что в случае реализации проекта, больничный комплекс был бы фундаментально переделан, существующее амортизированное здание было бы частично демонтировано, изменилась бы его функция: вместо клиники там разместились бы медицинский институт и училище, а на месте сегодняшнего внутреннего двора были бы возведены новые корпуса клиники общей площадью 56 тысяч квадратных метров. В рамках проведенного исследования было выявлено ненадлежащее состояние и дефекты здания."Старое здание качественно не соответствовало современным медицинским стандартам. В конечном итоге была выявлена необходимость строительства новых зданий. Этим планам помешали известные события ноября 2007 года, после которых фонд принципиально ограничил контакты с тогдашними властями", – говорится в заявлении фонда. Однако в фонде подчеркнули, что усилия Cartu по отношению к Республиканской больнице не ограничиваются подготовкой упомянутого проекта. В общей сложности в разные периоды вклад фонда в пользу больницы составил более 35 миллионов долларов, подчеркнуто в заявлении. На эти средства была построена фасадная часть больницы, реконструированы и отремонтированы некоторые части, а также закуплена медицинская аппаратура и мебель, отмечено в заявлении фонда. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – медики провели акцию протеста>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. События ноября 2007 года Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники – Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава – обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающихся событий 7 ноября 2007 года. Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы. На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков. Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции. Один на двоих – консультант "Нацдвижения" будет давать советы и партии "Лело">>Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты. В тот же день в соответствии с намеченным планом в здании телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая. После этого по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк. В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/18/285859078_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b97f0bb611ab92e91af955cb48ebfc92.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, давид кезерашвили, вано мерабишвили, республиканская больница, минздрав
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, давид кезерашвили, вано мерабишвили, республиканская больница, минздрав
Какие планы были у Cartu относительно Республиканской больницы? Заявление фонда
14:24 29.01.2024 (обновлено: 14:35 29.01.2024)
Фонд Cartu прокомментировал события вокруг Республиканской больницы
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. У благотворительного фонда Cartu, принадлежащего основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардеру Бидзине Иванишвили, были планы относительно здания Центральной университетской клиники имени академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси, однако им помешали известные события ноября 2007 года, после которых фонд ограничил контакты с тогдашними властями, говорится в заявлении фонда.
Часть сотрудников Республиканской больницы в Тбилиси протестует из-за демонтажа здания и планов Минздрава трудоустроить работников по другим больницам страны. Они требуют, чтобы ремонт здания провели таким образом, чтобы часть сотрудников продолжала работать в больнице. Между тем до 5 февраля им предстоит принять предложение Минздрава – согласиться либо на денежную компенсацию, либо на работу в другой клинике.
Как отмечено в заявлении, поскольку сотрудники больницы обратились к фонду письменно, а также упомянули Cartu в публичных выступлениях, они считают необходимым дать разъяснение по данному вопросу.
Как отмечено в заявлении, фонд Cartu действительно планировал коренное преобразование Республиканской больницы. В 2007 году известная британская инженерно-строительная компания ARUP по заказу фонда подготовила исследование и разработала соответствующую концепцию.
В фонде отметили, что в случае реализации проекта, больничный комплекс был бы фундаментально переделан, существующее амортизированное здание было бы частично демонтировано, изменилась бы его функция: вместо клиники там разместились бы медицинский институт и училище, а на месте сегодняшнего внутреннего двора были бы возведены новые корпуса клиники общей площадью 56 тысяч квадратных метров.
"Если бы проект был реализован, больница полностью соответствовала бы международным медицинским стандартам и смогла бы одновременно принимать 772 пациента в стационаре", – отмечено в заявлении.
В рамках проведенного исследования было выявлено ненадлежащее состояние и дефекты здания.
"Старое здание качественно не соответствовало современным медицинским стандартам. В конечном итоге была выявлена необходимость строительства новых зданий. Этим планам помешали известные события ноября 2007 года, после которых фонд принципиально ограничил контакты с тогдашними властями", – говорится в заявлении фонда.
Однако в фонде подчеркнули, что усилия Cartu по отношению к Республиканской больнице не ограничиваются подготовкой упомянутого проекта.
В общей сложности в разные периоды вклад фонда в пользу больницы составил более 35 миллионов долларов, подчеркнуто в заявлении. На эти средства была построена фасадная часть больницы, реконструированы и отремонтированы некоторые части, а также закуплена медицинская аппаратура и мебель, отмечено в заявлении фонда.
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.
Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты.
Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать.
Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники – Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава – обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающихся событий 7 ноября 2007 года.
Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили.
По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы.
На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков.
Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции.
Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты.
В тот же день в соответствии с намеченным планом в здании телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая.
После этого по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк.
В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.