https://sputnik-georgia.ru/20240129/sroki-deystviya-poshliny-na-import-muki-v-gruziyu-neobkhodimo-prodlit-285971151.html
Сроки действия пошлины на импорт муки в Грузию необходимо продлить
Сроки действия пошлины на импорт муки в Грузию необходимо продлить
Введение пошлины на муку способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы 29.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-29T20:21+0400
2024-01-29T20:21+0400
2024-01-29T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Срок действия постановления правительства Грузии о введении временной пошлины на импорт муки должен продлиться и после 1 марта 2024 года, говорится в заявлении Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. В октябре правительство продлило временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%. С момента реализации постановления на мукомольные предприятия Грузии было поставлено более 50 тысяч тонн грузинской продовольственной пшеницы. При этом в Грузию ежемесячно ввозят в среднем от 20 до 25 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, продолжается ввоз муки в среднем от 8 до 12 тысяч тонн в месяц. По информации Ассоциации, грузинский рынок в последние годы характеризуется серьезными проблемами. В частности, различные налоговые режимы на импорт муки и пшеницы, так называемый плавающий тариф на пшеницу, введенный уже в июне 2021 года, поставил грузинские мукомольные предприятия в невыгодное положение по сравнению с импортом муки "В первом полугодии 2023 года на грузинском рынке создалась сложная ситуация. Наряду с остановкой мелькомбинатов осуществлялся непредсказуемый и агрессивный импорт муки, существовала опасность того, что мука отечественного производства была бы полностью заменена на импортную", – отмечено в заявлении. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Следовательно, продажа урожая грузинской пшеницы столкнулась с серьезными проблемами. Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года по 1 марта 2024 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу. За счет установленной постановлением пошлины на ввоз муки (ранее не существовавшей) бюджет пополнился более 20 миллионами лари. Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России >>Благодаря работе мельниц страна полностью обеспечена постоянными временными стратегическими запасами пшеницы (рекомендация ООН), что вместе с сезонным урожаем грузинской пшеницы гарантирует 100-процентную продовольственную безопасность в любом непредвиденном критическом случае. В случае отдельно взятого импорта муки создание запасов полностью не удается. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, хлеб, зерно
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, хлеб, зерно
Сроки действия пошлины на импорт муки в Грузию необходимо продлить
20:21 29.01.2024 (обновлено: 20:34 29.01.2024)
Введение пошлины на муку способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Срок действия постановления правительства Грузии о введении временной пошлины на импорт муки должен продлиться и после 1 марта 2024 года, говорится в заявлении Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии.
В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. В октябре правительство продлило временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%.
"Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии считает, что для поддержания условий равной конкуренции на рынке пшеницы и муки в качестве уравновешивающего механизма следует использовать "временную пошлину на импортируемую муку". В целях дальнейшего предсказуемого и стабильного функционирования срок действия указанного механизма должен быть продлен после 1 марта 2024 года", – говорится в сообщении.
С момента реализации постановления на мукомольные предприятия Грузии было поставлено более 50 тысяч тонн грузинской продовольственной пшеницы. При этом в Грузию ежемесячно ввозят в среднем от 20 до 25 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, продолжается ввоз муки в среднем от 8 до 12 тысяч тонн в месяц.
По информации Ассоциации, грузинский рынок в последние годы характеризуется серьезными проблемами. В частности, различные налоговые режимы на импорт муки и пшеницы, так называемый плавающий тариф на пшеницу, введенный уже в июне 2021 года, поставил грузинские мукомольные предприятия в невыгодное положение по сравнению с импортом муки
"В первом полугодии 2023 года на грузинском рынке создалась сложная ситуация. Наряду с остановкой мелькомбинатов осуществлялся непредсказуемый и агрессивный импорт муки, существовала опасность того, что мука отечественного производства была бы полностью заменена на импортную", – отмечено в заявлении.
Следовательно, продажа урожая грузинской пшеницы столкнулась с серьезными проблемами.
Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года по 1 марта 2024 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли.
Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.
За счет установленной постановлением пошлины на ввоз муки (ранее не существовавшей) бюджет пополнился более 20 миллионами лари.
Благодаря работе мельниц страна полностью обеспечена постоянными временными стратегическими запасами пшеницы (рекомендация ООН), что вместе с сезонным урожаем грузинской пшеницы гарантирует 100-процентную продовольственную безопасность в любом непредвиденном критическом случае. В случае отдельно взятого импорта муки создание запасов полностью не удается.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.