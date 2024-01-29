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Сроки действия пошлины на импорт муки в Грузию необходимо продлить

Сроки действия пошлины на импорт муки в Грузию необходимо продлить

Введение пошлины на муку способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T20:21+0400

2024-01-29T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Срок действия постановления правительства Грузии о введении временной пошлины на импорт муки должен продлиться и после 1 марта 2024 года, говорится в заявлении Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, с 12 июня до 1 ноября 2023 года импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагается налогом в размере 20 тетри за килограмм. В октябре правительство продлило временную пошлину на импорт пшеничной муки до 1 марта 2024 года и увеличило размер налога на 25%. С момента реализации постановления на мукомольные предприятия Грузии было поставлено более 50 тысяч тонн грузинской продовольственной пшеницы. При этом в Грузию ежемесячно ввозят в среднем от 20 до 25 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, продолжается ввоз муки в среднем от 8 до 12 тысяч тонн в месяц. По информации Ассоциации, грузинский рынок в последние годы характеризуется серьезными проблемами. В частности, различные налоговые режимы на импорт муки и пшеницы, так называемый плавающий тариф на пшеницу, введенный уже в июне 2021 года, поставил грузинские мукомольные предприятия в невыгодное положение по сравнению с импортом муки "В первом полугодии 2023 года на грузинском рынке создалась сложная ситуация. Наряду с остановкой мелькомбинатов осуществлялся непредсказуемый и агрессивный импорт муки, существовала опасность того, что мука отечественного производства была бы полностью заменена на импортную", – отмечено в заявлении. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Следовательно, продажа урожая грузинской пшеницы столкнулась с серьезными проблемами. Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года по 1 марта 2024 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу. За счет установленной постановлением пошлины на ввоз муки (ранее не существовавшей) бюджет пополнился более 20 миллионами лари. Вступила в силу пошлина Грузии на импорт муки из России >>Благодаря работе мельниц страна полностью обеспечена постоянными временными стратегическими запасами пшеницы (рекомендация ООН), что вместе с сезонным урожаем грузинской пшеницы гарантирует 100-процентную продовольственную безопасность в любом непредвиденном критическом случае. В случае отдельно взятого импорта муки создание запасов полностью не удается. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство грузии, хлеб, зерно