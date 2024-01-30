https://sputnik-georgia.ru/20240130/285984090.html

В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины

В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины

Когда венгерский правый говорит о претензиях на Закарпатье, его нужно воспринимать серьезно 30.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-30T15:08+0400

2024-01-30T15:08+0400

2024-01-30T15:08+0400

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"Если украинская государственность падет, мы будем претендовать на Закарпатье". Этот призыв венгерского политика Ласло Тороцкаи — привет из прошлого, пишет колумнист Дмитрий Бавырин на сайте РИА Новости. Во-первых, от времен Адольфа Гитлера, когда Венгрия контролировала Закарпатье. Во-вторых, от событий десятилетней давности, когда в Крыму началась Русская весна и полуостров воссоединился с Россией. В Евросоюзе это восприняли в штыки все без исключения правительства, только несколько оппозиционных партий как правой, так и левой направленности поддержали решение Москвы и крымчан. В число наиболее ярких "друзей России" (по выражению европрессы) вошла венгерская ультраправая партия со смешным для русского уха названием "Йоббик" (переводится как "Лучший"), где ненавидели Запад, либералов, еврочиновников и цыган. В России "йоббики" искали ситуативного союзника. Когда говорили — "Крым", подразумевали — "Закарпатье". В смысле: "И нам бы так". В Закарпатье сроду не было столько венгров, сколько в Крыму — русских, так что аналогия вышла натянутая. Но такова природа всех венгерских правых — мечтать об объединении мадьяр в Великую Венгрию. Эта мечта и довела их до союза с Гитлером. Но звездный час "йоббиков" в российских СМИ завершился не из-за разногласий по поводу Второй мировой войны, а потому, что еврочиновники победили партию изнутри. После смены председателя "Йоббик" резко сместился к центру, встал на антироссийские позиции, перестал требовать выхода из ЕС, в общем, превратился в еще одну скучную консервативную силу, которые давно встроены в западный мейнстрим. Британцы испугались. Кампания "Русские идут!" зашла слишком далеко>>Эта дорожка привела ее в блок с либералами и социалистами, объединившимися против премьер-министра Виктора Орбана. Их брак не принес счастья никому: избиратели "Йоббика" почему-то не захотели голосовать за тех, кого в партии недавно называли врагами народа. Вместо этого они проголосовали за движение "Наша Родина", куда после победы "умеренного крыла" перебежали радикалы "Йоббика". Среди них — председатель новой партии Тороцкаи, чья фраза про Закарпатье процитирована выше, и эффектная депутатка Дора Дуро. Они — "йоббики" старой школы. Тороцкаи — человек чрезвычайно деятельный. И за свою деятельность попадал в черные списки почти всех соседей Венгрии. Например, будучи мэром небольшого городка Ашоттхалом неподалеку от границы с Сербией, самовольно возводил там баррикады для защиты от притока мигрантов. Почти то же самое сейчас в Техасе, только венгерский случай довольно локальный (население Ашоттхалома меньше четырех тысяч человек), а потому комичный. Но когда венгерский правый говорит о претензиях на Закарпатье, его нужно воспринимать серьезно. Это давняя мечта даже не венгерских националистов, а венгров вообще. У румын тоже есть мечты. Через несколько часов после реваншистских заявлений Тороцкаи полностью в том же духе выступил его коллега из Румынии Клаудиу Тырзиу. Он тоже в прошлом журналист, тоже входит в руководство крайне правой партии и тоже хочет кусок Украины от имени народа, точнее, даже два — Бессарабию и Северную Буковину, то есть части Одесской и Черновицкой областей. Ради этого Тырзиу даже готов вывести Румынию из НАТО, если его партия придет к власти. МИД России предупредил Запад о последствиях конфискации активов РФ>>Эта партия, "Альянс за союз румын", больше известна по аббревиатуре AUR, что по-румынски "золото". Разнообразных националистических сил в стране более десятка, они вспыхивают и гаснут вновь, но сейчас именно для AUR период "вспышки": на последних парламентских выборах она внезапно заняла четвертое место. Это вроде бы хуже, чем результат партии Тороцкаи, которая финишировала третьей, но в долевом отношении "золотые румыны" получили в полтора раза больше — девять процентов против шести процентов у венгров. То есть речь идет не об отщепенцах и фриках, а о статусных политиках и действующих депутатах. Тем хуже для них. Эти двое могут показаться симпатичными парнями, с которыми у нас немало общего, например, внешние враги и традиционные ценности. Тем более что Тороцкаи и Тырзиу о России высказываются с уважением, что в Европе теперь редкость. Но лучше воспринимать произошедшее примерно так же, как мы воспринимали предыдущее объединение венгерских и румынских ультраправых ради кусков Украины — то самое, при Гитлере. Вольные рассуждения этих людей о тех событиях, если длятся дольше двух минут, неизменно содержат составы преступлений по нескольким статьям УК РФ, в первую очередь по 354-й, пункт первый: реабилитация нацизма. Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку>>Россия проводит многовекторную политику, то есть сотрудничает с теми, с кем выгодно, вне зависимости от идеологических предпочтений. Однако в текущий исторический момент, обозначенный как борьба с фашизмом на Украине и создание антизападного интернационала, якшаться с европейскими ультраправыми радикалами можно только при крайней на то необходимости. Тырзиу и Тороцкаи (особенно Тороцкаи) гораздо ближе к "зиге", чем "Альтернатива для Германии" или Марин Ле Пен. Но проблема не только в этом: оскорбительна сама суть их заявок. Если украинская государственность и впрямь падет, почему это на Закарпатье будет претендовать Венгрия? Кто эту государственность уронит, тот и должен претендовать. Выход из НАТО — серьезный шаг, который Россия оценила бы по достоинству. Но все же недостаточно серьезный с учетом масштаба румынских притязаний. С такими притязаниями нужно выходить из НАТО не потом, а сейчас, затем открывать "второй фронт" против ВСУ и только после этого претендовать на что-то серьезное. Вовремя подсуетиться — слишком мало, тем более что в НАТО можно будет вступить еще раз, уже в новых границах. Тороцкаи и Тырзиу подали заявки не на то, чтобы стать союзниками России в победе над киевским режимом, а на то, чтобы стать мародерами и падальщиками. Теми, кто, отсидевшись в кустах, рассчитывает поживиться на поле боя — в надежде на то, что противостоящие стороны обескровят друг друга и не найдут в себе сил сопротивляться даже румынам. Найдем.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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