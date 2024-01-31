https://sputnik-georgia.ru/20240131/demontazh-respublikanskoy-bolnitsy---minzdrav-gruzii-prodlil-srok-reorganizatsii-kliniki-286014071.html

Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники

Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники

Сотрудникам Республиканской больницы, которую демонтируют, предложили компенсацию или новое место работы 31.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-31T17:05+0400

2024-01-31T17:05+0400

2024-01-31T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Дата реорганизации в Центральной университетской клинике им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в Тбилиси, подлежащей демонтажу, продлена на месяц, до 15 марта, с учетом пожеланий сотрудников медучреждения, сообщили в Минздраве Грузии. В связи с демонтажем здания, Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны принять решение до 5 марта. Однако часть медиков протестует против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы, и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа.Для предоставления исчерпывающей информации о тбилисской Республиканской больнице продолжается прямое общение с персоналом клиники. Встречи с руководителями "Медицинского холдинга", в который входит Республиканская больница, и специальной рабочей группы Минздрава будут проходить до 5 марта ежедневно с 18:00 до 19:00. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – часть работников подала иск в суд>>Ранее сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае, если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные.Республиканская больницаРеспубликанская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.Здание Республиканской больницы в Тбилиси опасно – глава инспекции труда >>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты.Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать.Осторожно! Передвижение по двору Республиканской больницы в Тбилиси опасно>>Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории.Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также его демонтажеРеспубликанская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, минздрав, республиканская больница