https://sputnik-georgia.ru/20240203/novyy-rekord-dlya-gruzii---dokhody-ot-turizma-prevysili-4-milliarda-dollarov-za-god-286078631.html
Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год
Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год
Доходы Грузии от туризма в 2023 году на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года 03.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-03T09:01+0400
2024-02-03T09:01+0400
2024-02-03T09:19+0400
экономика
грузия
новости
статистика
туризм
национальный банк грузии
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285789319_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fc8379f3b0db57b764542251dd86b42a.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили 4 125,3 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. За последние три года доходы от туризма бьют новые рекорды. По данным Нацбанка, по сравнению с 2022 годом доходы туризма выросли на 17,3 %. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – 938,4 миллиона долларов. При этом 2023 году доход от граждан России за год вырос на 4,7%, доход от граждан Турции – на 58%, а доход от граждан ЕС – на 64,9%. Визиты в Грузию Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год. С какой целью приезжали иностранцы в Грузию в 2023 году >>Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285789319_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_bcf6523a9f2e6496599a351656873311.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, статистика, туризм, национальный банк грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, туризм, национальный банк грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год
09:01 03.02.2024 (обновлено: 09:19 03.02.2024)
Доходы Грузии от туризма в 2023 году на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года
ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили 4 125,3 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. За последние три года доходы от туризма бьют новые рекорды.
По данным Нацбанка, по сравнению с 2022 годом доходы туризма выросли на 17,3 %. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.
Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – 938,4 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии в 2023 году
Страны
Траты, млн долларов
Рост, %
Россия
938,4
4,7
Турция
631,0
58,0
Евросоюз
549,6
64,9
Израиль
308,1
13,9
Украина
183,5
-33,0
При этом 2023 году доход от граждан России за год вырос на 4,7%, доход от граждан Турции – на 58%, а доход от граждан ЕС – на 64,9%.
Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год.
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год.
Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.