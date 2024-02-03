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Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год

Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год

Доходы Грузии от туризма в 2023 году на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года 03.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-03T09:01+0400

2024-02-03T09:01+0400

2024-02-03T09:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили 4 125,3 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. За последние три года доходы от туризма бьют новые рекорды. По данным Нацбанка, по сравнению с 2022 годом доходы туризма выросли на 17,3 %. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – 938,4 миллиона долларов. При этом 2023 году доход от граждан России за год вырос на 4,7%, доход от граждан Турции – на 58%, а доход от граждан ЕС – на 64,9%. Визиты в Грузию Согласно данным Национальной службы статистики, в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 миллиона раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше, чем 2022 год, а самих визитеров было 5,1 миллиона человек. Число туристических визитов в Грузию составило 4,7 миллиона, что на 27,8% больше, чем 2022 год. С какой целью приезжали иностранцы в Грузию в 2023 году >>Больше всего визитеров было из России – 1,2 миллиона, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 21,4%) и Армения (13,5%). Иностранцы из России совершили в прошлом году 1,42 миллиона визитов, Турции – 1,4 миллиона, Армении – 965,5 тысячи визитов. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. На что тратили деньги иностранцы в Грузии в 2023 году >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, туризм, национальный банк грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат"