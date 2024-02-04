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Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек

Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек

Деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров, заявили в прокуратуре 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T13:08+0400

2024-02-04T13:08+0400

2024-02-04T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала семерых членов преступной группы в рамках продолжающегося расследования дела о транснациональных мошеннических колл-центрах – речь идет об отмывании 5 млн лари (около 1,8 млн долларов), сообщили на брифинге в ведомстве. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. В рамках мероприятия состоялись обыски в т. н. мошеннических колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков граждан. Были изъяты сотни электронных устройств, документов и крупная сумма наличных денег. Запрошена электронная информация с десятков объектов. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе >>Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров. Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они овладевали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащих жертвам. Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость. Прокуратура Грузии вышла на новые преступные колл-центры? >>Было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 5 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым. В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством продлить обвиняемым сроки нахождения под стражей в качестве меры пресечения. В результате сотрудничества с европейскими коллегами в период 2021-2024 годов было начато уголовное преследование в отношении 72 физических и трех юридических лиц, причастных к деятельности колл-центров. Им предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой. Прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с Евроюстом и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих на международном уровне. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, шалва папуашвили, давид кезерашвили, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии