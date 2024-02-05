https://sputnik-georgia.ru/20240205/kogda-saakashvili-perevedut-iz-kliniki-v-tyurmu---otvet-glavy-minyusta-gruzii-286113786.html

Когда Саакашвили переведут из клиники в тюрьму – ответ главы Минюста Грузии

Когда Саакашвили переведут из клиники в тюрьму – ответ главы Минюста Грузии

По мнению группы врачей, пациент Саакашвили нуждается в пристальном медицинском наблюдении и психологическом вмешательстве 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T19:54+0400

2024-02-05T19:54+0400

2024-02-05T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Решение о переводе осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из гражданской клиники "Вивамеди" в пенитенциарное учреждение будет принято только после соответствующей рекомендации медиков, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе. Группа экспертов, приглашенная Народным защитником Грузии, 25 января совершила очередной визит в клинику "Вивамеди" для оценки состояния осужденного Михаила Саакашвили. Согласно заключению, состояние здоровья Саакашвили не позволяет делать позитивных прогнозов из-за мышечной гипотрофии и депрессии пациента, хотя наблюдается и положительная динамика, в частности, увеличение веса до 77 кг. По словам главы Минюста, ведомство находится на связи с врачами экс-президента. Также министр отметил, что рад улучшению состояния здоровья Саакашвили. "Это не мое мнение, это оценка врачей, что его состояние здоровья улучшилось. Конечно, этому рад каждый из нас. Мы всегда говорили, что стремимся к тому, чтобы его здоровье было в наилучшем состоянии и делали, делаем и будем делать для этого все. Опираясь на его врачей, я скажу, что его здоровье улучшено, чему мы рады", – подчеркнул Брегадзе. По мнению группы врачей, пациент Саакашвили нуждается в пристальном медицинском наблюдении и психологическом вмешательстве. При необходимости группа врачей совершит еще один визит к пациенту. Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей >>Консилиум при аппарате Народного защитника был создан в конце ноября 2021 года, в него входят независимые специалисты различных областей медицины. Врачи консилиума периодически проводят осмотр Саакашвили и предоставляют общественности свое независимое заключение о состоянии экс-президента. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Тюрьмы и Саакашвили – в чем убеждали членов ПАСЕ власти и оппозиция Грузии? >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, михаил саакашвили