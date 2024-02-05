https://sputnik-georgia.ru/20240205/saakashvili-popravilsya-no-nakhoditsya-v-depressii---novoe-zaklyuchenie-vrachey-286103633.html

Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей

Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей

Вес Саакашвили за последний период увеличился до 77 кг, в то время как в марте прошлого года он весил 58 кг 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T14:02+0400

2024-02-05T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не позволяет делать позитивных прогнозов из-за мышечной гипотрафии и депрессии пациента, хотя наблюдается и положительная динамика, в частности, увеличение веса, говорится в заключении медицинского консилиума при аппарате народного защитника Грузии. Группа экспертов, приглашенная Народным защитником Грузии, 25 января совершила очередной визит в клинику "Вивамеди" для оценки состояния осужденного Михаила Саакашвили. Члены группы осмотрели пациента, ознакомились с соответствующей частью медицинских материалов и пообщались с медперсоналом клиники. Вес Саакашвили за последний период увеличился до 77 кг, в то время как в марте прошлого года мать экс-президента Гиули Аласания говорила о снижении веса до критической отметки в 58 кг. Нынешнюю положительную динамику эксперты связывают с тем, что Саакашвили находится в многопрофильной клинике более полутора лет. В анамнезе экс-президента врачи отметили общую слабость, потерю равновесия, ощущение онемения конечностей, снижение мышечного тонуса, упадок сил, потерю концентрации внимания и ухудшение памяти. Тюрьмы и Саакашвили – в чем убеждали членов ПАСЕ власти и оппозиция Грузии? >>По мнению группы врачей, пациент нуждается в пристальном медицинском наблюдении и психологическом вмешательстве. При необходимости группа врачей совершит еще один визит к пациенту. В визите приняли участие специалисты: невролог Тенгиз Цуладзе и анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия. В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог/аритмолог Георгий Папиашвили, терапевт, специалист по внутренним болезням и госпитальной медицине Григол Хурцидзе, гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова, кардиолог Георгий Качарава и эндокринолог Нино Заврашвили. Консилиум при аппарате Народного защитника был создан в конце ноября 2021 года, в него входят независимые специалисты различных областей медицины. Врачи консилиума периодически проводят осмотр Саакашвили и предоставляют общественности свое независимое заключение о состоянии экс-президента. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада >>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, валерий гелашвили, пасе, тбилисский городской суд, сандро гиргвлиани