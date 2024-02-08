https://sputnik-georgia.ru/20240208/depressiya-u-saakashvili-mozhet-byt-vyzvana-tem-chto-on-nakhoditsya-ne-v-tyurme----kobakhidze-286177672.html

Депрессия у Саакашвили может быть вызвана тем что, он не в тюрьме - Кобахидзе

Депрессия у Саакашвили может быть вызвана тем что, он не в тюрьме - Кобахидзе

Михаил Саакашвили с момента ареста провел в тюрьме менее полугода, все остальное время он был в клиниках 08.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-08T00:08+0400

2024-02-08T00:08+0400

2024-02-08T00:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может находится в подавленном состоянии, так как остальные заключенные отбывают срок в тюремной камере, а он в двухкомнатной палате, сказал кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Согласно последнему заключению экспертов, у Саакашвили, среди прочих проблем со здоровьем, депрессия.Ранее Минюст Грузии заявил, что решение о переводе Саакашвили из гражданской клиники "Вивамеди" в пенитенциарное учреждение будет принято только после соответствующей рекомендации медиков. Когда Саакашвили перевезут в тюрьму?>>Группа экспертов, приглашенная Народным защитником Грузии, обследовала Саакашвили в клинике "Вивамеди" 25 января. Динамика положительная, экс-президент прибавил в весе, но состояние здоровья пока не позволяет делать "устойчивого позитивного прогноза". У него когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия, невропатия, тревога и депрессия.По мнению группы врачей, пациент Саакашвили нуждается в пристальном медицинском наблюдении и психологическом вмешательстве. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Это решать Украине – Каладзе ответил на заявление Подоляка о Саакашвили>>В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба, украина