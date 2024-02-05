https://sputnik-georgia.ru/20240205/eto-reshat-ukraine--kaladze-otvetil-na-zayavlenie-podolyaka-o-saakashvili-286115632.html

Это решать Украине – Каладзе ответил на заявление Подоляка о Саакашвили

Это решать Украине – Каладзе ответил на заявление Подоляка о Саакашвили

Мне сложно вдаваться в подробности и определять, каковы приоритеты Украины, заявил генсек правящей партии 05.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-05T21:48+0400

2024-02-05T21:48+0400

2024-02-05T21:48+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили выйдет на свободу после отбывания наказания за совершенные им конкретные преступления, а если его свобода является приоритетом, то это решать Украине, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Судьба Саакашвили является для нас приоритетом, заявил ранее Подоляк. Как отметил советника главы Офиса президента, Украина заинтересована в том, чтобы Саакашвили был полностью освобожден, а не заключен в тюрьму. "У каждой страны есть свой приоритет. Мне будет сложно вдаваться в подробности и определять, каковы приоритеты Украины, но первое, чего я хочу пожелать этой стране – это мир, потому что я бы врагу не пожелал того, что происходит на Украине... Поэтому, если приоритетом для них является Саакашвили, им решать. Что касается Саакашвили, то он виновен, он отбывает наказание за конкретное преступление и, конечно, когда он отбудет наказание, он будет освобожден", – заявил Каладзе. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Грузия стала объектом резкой критики из-за отказа вводить санкции против России и отказа освобождать осужденного Саакашвили по состоянию здоровья. По решению президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с Саакашвили в начале июля 2023 года был выслан посол Грузии "для консультаций с Тбилиси". А Верховная рада Украины приняла постановление, в котором обращается к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили из гуманитарных соображений. Определенные силы на Украине пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии – политолог >>В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Депутат: Саакашвили – главная проблема в отношениях Грузии и Украины >>Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Глава Минюста Грузии доволен отчетом Европейского комитета против пыток по Саакашвили>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, михаил саакашвили, каха каладзе, владимир зеленский