https://sputnik-georgia.ru/20240209/npo-podderzhivayut-radikalnuyu-oppozitsiyu-v-gruzii---glava-parlamenta-286222225.html
НПО поддерживают "радикальную оппозицию" в Грузии – глава парламента
НПО поддерживают "радикальную оппозицию" в Грузии – глава парламента
Гражданское общество в Грузии превратилось во влиятельную политическую силу, убежден политик 09.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-09T16:44+0400
2024-02-09T16:44+0400
2024-02-09T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Политически предвзятые неправительственные организации в Грузии оказывают влияние на радикально настроенные партии и усиливают их, но не берут на себя ответственность за это, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Как отметил глава грузинского законодательного органа, НПО оказывают помощь радикальным политическим партиям, которые напрямую нападают на демократически избранную власть Грузии и часто объявляют ее нелегитимной. "Политическая предвзятость неправительственных организаций усиливает радикальные политические партии. Эти НПО становятся агентами радикального влияния, избегая при этом политической ответственности", – отметил Папуашвили. По его словам, связь между некоторыми НПО и бывшими чиновниками правительства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очевидна. Как отметил Папуашвили, неудивительно, что гражданский сектор стал особенно активен после выборов 2020 года и в какой-то момент прямо заявил о формировании технического правительства и участии в деятельности этого правительства. "В некоторых парадоксальных случаях некоторые НПО напрямую носят название политической партии, которая их создала. Эти партии используют иностранные деньги, полученные организациями, в политических целях", – написал Папуашвили. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>К примеру, по словам главы парламента, интернет-издание "Табула" и НПО "Институт свободы" являются филиалами партии "Европейская Грузия". А НПО "Дроа" и "Для народа" названы непосредственно в честь формирующих их партий. "Это случаи прямого политического влияния на финансируемые из-за рубежа политические группы, что является грубым нарушением Конституции", – подчеркнул Папуашвили. По словам Папуашвили, очевидно, что некоторые НПО довольно богаты. Они были бы богаче большинства политических партий, если бы зарегистрировались в качестве таковых, добавил он. Основная проблема с иностранным финансированием, по мнению Папуашвили, – это непрозрачность. Нет убедительного объяснения, почему эти финансы должны быть непрозрачными, отметил он. "Очевидно, что НПО никогда не подвергались преследованиям за свою деятельность, по крайней мере с тех пор, как "Грузинская мечта" пришла к власти. Политически активные организации не считают себя подотчетными ни перед широким гражданским обществом, ни перед демократически избранной властью", – написал Папуашвили. Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе>>Тот факт, что неправительственные организации отчитываются не перед народом, а перед донорами, также ставит вопрос об ответственности доноров, отметил политик.Глава законодательного органа предлагает предпринять определенные шаги в ответ на двойную проблему, описанную выше. "Первым шагом было бы повышение финансовой прозрачности и полное обнародование деятельности НПО... Вторым шагом к решению проблемы было бы разделение ответственности со стороны доноров за деятельность, осуществляемую НПО под их именем", – отметил Папуашвили. По его словам, доноры в свою очередь также могут сделать финансирование более прозрачным. Существуют международные механизмы, которые поместили бы такой подход в этические рамки. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>"В Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи доноры и страны-партнеры договорились быть подотчетными друг перед другом. Было бы хорошо, если бы мы следовали духу этой декларации", – написал Папуашвили. Глава законодательного органа предложил заключить общественное соглашение, которое сделало бы полностью публичным финансирование и деятельность НПО, которые связаны с политикой.По словам главы парламента, все действующие лица – власти, оппозиция, гражданское общество, средства массовой информации и международные организации – параллельно с внесением политических и финансовых взносов должны нести свою долю ответственности за проведение свободных и справедливых выборов. Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%, которые определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС. За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, шалва папуашвили, михаил саакашвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, сша, шалва папуашвили, михаил саакашвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия
НПО поддерживают "радикальную оппозицию" в Грузии – глава парламента
16:44 09.02.2024 (обновлено: 17:08 09.02.2024)
Гражданское общество в Грузии превратилось во влиятельную политическую силу, убежден политик
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Политически предвзятые неправительственные организации в Грузии оказывают влияние на радикально настроенные партии и усиливают их, но не берут на себя ответственность за это, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
"Некоторые неправительственные организации оказывают помощь радикалам в том, чтобы сбить Грузию с пути к Европейскому союзу", – написал Папуашвили.
Как отметил глава грузинского законодательного органа, НПО оказывают помощь радикальным политическим партиям, которые напрямую нападают на демократически избранную власть Грузии и часто объявляют ее нелегитимной.
"Политическая предвзятость неправительственных организаций усиливает радикальные политические партии. Эти НПО становятся агентами радикального влияния, избегая при этом политической ответственности", – отметил Папуашвили.
По его словам, связь между некоторыми НПО и бывшими чиновниками правительства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очевидна. Как отметил Папуашвили, неудивительно, что гражданский сектор стал особенно активен после выборов 2020 года и в какой-то момент прямо заявил о формировании технического правительства и участии в деятельности этого правительства.
"В некоторых парадоксальных случаях некоторые НПО напрямую носят название политической партии, которая их создала. Эти партии используют иностранные деньги, полученные организациями, в политических целях", – написал Папуашвили.
К примеру, по словам главы парламента, интернет-издание "Табула" и НПО "Институт свободы" являются филиалами партии "Европейская Грузия". А НПО "Дроа" и "Для народа" названы непосредственно в честь формирующих их партий.
"Это случаи прямого политического влияния на финансируемые из-за рубежа политические группы, что является грубым нарушением Конституции", – подчеркнул Папуашвили.
По словам Папуашвили, очевидно, что некоторые НПО довольно богаты. Они были бы богаче большинства политических партий, если бы зарегистрировались в качестве таковых, добавил он.
"Пять богатейших НПО распоряжаются гораздо большим количеством денег, чем все политические партии, вместе взятые, в период до выборов. Кроме того, все эти деньги поступают из иностранных источников", – отметил Папуашвили.
Основная проблема с иностранным финансированием, по мнению Папуашвили, – это непрозрачность. Нет убедительного объяснения, почему эти финансы должны быть непрозрачными, отметил он.
"Очевидно, что НПО никогда не подвергались преследованиям за свою деятельность, по крайней мере с тех пор, как "Грузинская мечта" пришла к власти. Политически активные организации не считают себя подотчетными ни перед широким гражданским обществом, ни перед демократически избранной властью", – написал Папуашвили.
Тот факт, что неправительственные организации отчитываются не перед народом, а перед донорами, также ставит вопрос об ответственности доноров, отметил политик.
"Доноры больше не могут избежать этой ответственности простой оговоркой о том, что они не несут ответственности за содержание деятельности НПО. Необходим более серьезный подход, поскольку гражданское общество превратилось во влиятельную политическую силу", – подчеркнул Папуашвили.
Глава законодательного органа предлагает предпринять определенные шаги в ответ на двойную проблему, описанную выше.
"Первым шагом было бы повышение финансовой прозрачности и полное обнародование деятельности НПО... Вторым шагом к решению проблемы было бы разделение ответственности со стороны доноров за деятельность, осуществляемую НПО под их именем", – отметил Папуашвили.
По его словам, доноры в свою очередь также могут сделать финансирование более прозрачным. Существуют международные механизмы, которые поместили бы такой подход в этические рамки.
"В Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи доноры и страны-партнеры договорились быть подотчетными друг перед другом. Было бы хорошо, если бы мы следовали духу этой декларации", – написал Папуашвили.
Глава законодательного органа предложил заключить общественное соглашение, которое сделало бы полностью публичным финансирование и деятельность НПО, которые связаны с политикой.
"Такая инициатива сделала бы деятельность НПО более надежной для всех сторон и способствовала бы конструктивному диалогу между сторонами", – подчеркнул Папуашвили.
По словам главы парламента, все действующие лица – власти, оппозиция, гражданское общество, средства массовой информации и международные организации – параллельно с внесением политических и финансовых взносов должны нести свою долю ответственности за проведение свободных и справедливых выборов.
Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%, которые определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года.
Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС.
За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.