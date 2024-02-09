https://sputnik-georgia.ru/20240209/npo-podderzhivayut-radikalnuyu-oppozitsiyu-v-gruzii---glava-parlamenta-286222225.html

НПО поддерживают "радикальную оппозицию" в Грузии – глава парламента

НПО поддерживают "радикальную оппозицию" в Грузии – глава парламента

Гражданское общество в Грузии превратилось во влиятельную политическую силу, убежден политик 09.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-09T16:44+0400

2024-02-09T16:44+0400

2024-02-09T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Политически предвзятые неправительственные организации в Грузии оказывают влияние на радикально настроенные партии и усиливают их, но не берут на себя ответственность за это, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Лидеры "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа", "Европейскую Грузию", "Гирчи – больше свободы" и "Лейбористскую партию" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Как отметил глава грузинского законодательного органа, НПО оказывают помощь радикальным политическим партиям, которые напрямую нападают на демократически избранную власть Грузии и часто объявляют ее нелегитимной. "Политическая предвзятость неправительственных организаций усиливает радикальные политические партии. Эти НПО становятся агентами радикального влияния, избегая при этом политической ответственности", – отметил Папуашвили. По его словам, связь между некоторыми НПО и бывшими чиновниками правительства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили очевидна. Как отметил Папуашвили, неудивительно, что гражданский сектор стал особенно активен после выборов 2020 года и в какой-то момент прямо заявил о формировании технического правительства и участии в деятельности этого правительства. "В некоторых парадоксальных случаях некоторые НПО напрямую носят название политической партии, которая их создала. Эти партии используют иностранные деньги, полученные организациями, в политических целях", – написал Папуашвили. Украина заинтересована в смене власти в Грузии – депутат>>К примеру, по словам главы парламента, интернет-издание "Табула" и НПО "Институт свободы" являются филиалами партии "Европейская Грузия". А НПО "Дроа" и "Для народа" названы непосредственно в честь формирующих их партий. "Это случаи прямого политического влияния на финансируемые из-за рубежа политические группы, что является грубым нарушением Конституции", – подчеркнул Папуашвили. По словам Папуашвили, очевидно, что некоторые НПО довольно богаты. Они были бы богаче большинства политических партий, если бы зарегистрировались в качестве таковых, добавил он. Основная проблема с иностранным финансированием, по мнению Папуашвили, – это непрозрачность. Нет убедительного объяснения, почему эти финансы должны быть непрозрачными, отметил он. "Очевидно, что НПО никогда не подвергались преследованиям за свою деятельность, по крайней мере с тех пор, как "Грузинская мечта" пришла к власти. Политически активные организации не считают себя подотчетными ни перед широким гражданским обществом, ни перед демократически избранной властью", – написал Папуашвили. Определенные политики на Украине хотят превратить Грузию в мишень – Кобахидзе>>Тот факт, что неправительственные организации отчитываются не перед народом, а перед донорами, также ставит вопрос об ответственности доноров, отметил политик.Глава законодательного органа предлагает предпринять определенные шаги в ответ на двойную проблему, описанную выше. "Первым шагом было бы повышение финансовой прозрачности и полное обнародование деятельности НПО... Вторым шагом к решению проблемы было бы разделение ответственности со стороны доноров за деятельность, осуществляемую НПО под их именем", – отметил Папуашвили. По его словам, доноры в свою очередь также могут сделать финансирование более прозрачным. Существуют международные механизмы, которые поместили бы такой подход в этические рамки. Спецслужбы Грузии предотвратили теракт в России – видео>>"В Парижской декларации по повышению эффективности внешней помощи доноры и страны-партнеры договорились быть подотчетными друг перед другом. Было бы хорошо, если бы мы следовали духу этой декларации", – написал Папуашвили. Глава законодательного органа предложил заключить общественное соглашение, которое сделало бы полностью публичным финансирование и деятельность НПО, которые связаны с политикой.По словам главы парламента, все действующие лица – власти, оппозиция, гражданское общество, средства массовой информации и международные организации – параллельно с внесением политических и финансовых взносов должны нести свою долю ответственности за проведение свободных и справедливых выборов. Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям, полностью по пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%, которые определят, кто из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Надлежащее проведение парламентских выборов является одним из условий дальнейшего продвижения Грузии на пути в ЕС. За выборами будут наблюдать как местные, так и международные наблюдатели. В том числе запланирована отправка миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, ЕС и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, шалва папуашвили, михаил саакашвили, георгий гахария, единое национальное движение, европейская грузия