https://sputnik-georgia.ru/20240211/skandal-s-demontazhem-bolnitsy-v-tbilisi---nachalas-vyplata-kompensatsiy-vracham-286248766.html

Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам

Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам

Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте 11.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-11T15:44+0400

2024-02-11T15:44+0400

2024-02-11T16:02+0400

грузия

общество

новости

республиканская больница

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Минздрав Грузии приступил к выплате компенсаций работникам Республиканской больницы, около 250 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором, сообщила пресс-служба ведомства. В связи с демонтажем здания, Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны принять решение до 5 марта. Однако часть медиков протестует против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы, и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. По информации пресс-службы, консультации между представителями Минздрава и сотрудниками клиники проводятся ежедневно. В то же время продолжается демонтаж фасада здания, которое, по заключению совета, находится в аварийном состоянии и требует срочного демонтажа.Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае, если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – часть работников подала иск в суд>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Здание Республиканской больницы в Тбилиси опасно – глава инспекции труда >>Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также его демонтаже Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, республиканская больница, министерство здравоохранения грузии