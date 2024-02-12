https://sputnik-georgia.ru/20240212/dokhody-gruzii-ot-turizma-v-2023-stali-rekordnymi--kvrivishvili-286274744.html

Доходы Грузии от туризма в 2023 стали рекордными – Квривишвили

Доходы Грузии от туризма в 2023 стали рекордными – Квривишвили

Этот успех является результатом правильной стратегии и плана действий правительства, включая стратегические решения и важные меры, заявила замминистра 12.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-12T19:46+0400

2024-02-12T19:46+0400

2024-02-12T19:46+0400

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мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Доходы Грузии от международного туризма в 2023 году превысили уровень допандемийного 2019 года примерно на 26% и достигли рекордных 4,1 млрд долларов, заявила замглавы Минэкономикии Грузии Мариам Квривишвили. Согласно данным Национальной администрации туризма, в 2023 году Грузия приняла 7,1 миллиона международных путешественников, что на 30,3% больше по сравнению 2022 годом и на 24,4% меньше, чем до пандемии в 2019 году. Из общего числа визитов 4,7 миллиона были туристическими, что на 27,8% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,9%. По словам замминистра, этот успех является результатом правильной стратегии и плана действий правительства, включая стратегические решения и важные меры. "В 2023 году мы успешно провели чемпионат по лыжным гонкам в Бакуриани. Кроме того, Грузия представила себя в качестве принимающей страны на самой престижной туристической выставке – ITB Berlin. Эти и многие другие мероприятия, которые мы запланировали и реализовали совместно с частным сектором, дали результаты, которыми каждый из нас гордится", – сказала Квривишвили. Замминистра также обратила внимание на гражданскую авиационную отрасль Грузии, которая достигла новых успехов в 2023 году. Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию – новая статистика >>Так, крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo с 9 августа 2023 года начала осуществлять прямые регулярные авиарейсы Дели-Тбилиси-Дели "Мы активно работаем над увеличением прямого воздушного сообщения со стратегически важными для нас целевыми странами. 2023 год также оказался успешным в этом плане. Мы вывели на авиарынок Грузии не одну европейскую авиакомпанию, а также авиакомпанию из Индии, что способствовало диверсификации нашего туристического рынка, что непосредственно отразилось на росте турпотоков и доходов от сектора", – сказала Квривишвили. По ее словам, благодаря правильной государственной политике, а также тесному сотрудничеству с частным сектором 2024 год станет самым успешным годом в сфере туризма и авиации Грузии. Новый рекорд для Грузии – доходы от туризма превысили 4 миллиарда долларов за год >>В сфере гражданской авиации в 2024 году Грузия продолжит политику "Открытого неба", которая обеспечивает выход на рынок Грузии новых авиакомпаний и увеличение прямых рейсов между городами и странами. На фоне развития роли главного транзитного коридора региона правительство страны намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, туризм