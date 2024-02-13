https://sputnik-georgia.ru/20240213/pervyy-vitse-premer-gruzii-beret-sferu-energetiki-pod-lichnyy-kontrol-286280426.html

Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль

Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль

Заявленная политика правительства Грузии заключается в приоритетности энергетического сектора и максимальном развитии энергетического потенциал 13.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-13T09:01+0400

2024-02-13T09:01+0400

2024-02-13T09:14+0400

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леван давиташвили

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что лично будет курировать сферу энергетики, так как ее развитие является приоритетом для правительства. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Как заявил Давиташвили, заявленная политика правительства Грузии заключается в приоритетности энергетического сектора и максимальном развитии энергетического потенциала, за что и будет отвечать министерство экономики. По его словам, ведомство продолжит работу над достижением цели сделать Грузию энергонезависимой и нетто-экспортером, а также над тем, чтобы важные изменения, начавшиеся в последние годы, не замедлились, а поставленные цели были достигнуты с еще большими усилиями. Кроме того, глава Минэкономики отметил, что необходимости создания отдельного министерства энергетики нет, так как в случае правильного управления отраслью, невозможно добиться большего результата в сфере, как в условиях, когда она является частью очень сильного министерства. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер >>"Наше решение однозначно, что мы будем уделять энергетике еще больше внимания. Консолидированные министерства, такие как Минэкономики, как правило, позволяют иметь больше ресурсов, больше координации в той или иной сфере, и все это является основой гибкости для более успешного развития отрасли", – заключил он. Развитие энергетики В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике >>После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающей строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >>Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, энергетика грузии