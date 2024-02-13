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Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль
Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль
Заявленная политика правительства Грузии заключается в приоритетности энергетического сектора и максимальном развитии энергетического потенциал 13.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-13T09:01+0400
2024-02-13T09:01+0400
2024-02-13T09:14+0400
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энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что лично будет курировать сферу энергетики, так как ее развитие является приоритетом для правительства. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Как заявил Давиташвили, заявленная политика правительства Грузии заключается в приоритетности энергетического сектора и максимальном развитии энергетического потенциала, за что и будет отвечать министерство экономики. По его словам, ведомство продолжит работу над достижением цели сделать Грузию энергонезависимой и нетто-экспортером, а также над тем, чтобы важные изменения, начавшиеся в последние годы, не замедлились, а поставленные цели были достигнуты с еще большими усилиями. Кроме того, глава Минэкономики отметил, что необходимости создания отдельного министерства энергетики нет, так как в случае правильного управления отраслью, невозможно добиться большего результата в сфере, как в условиях, когда она является частью очень сильного министерства. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер >>"Наше решение однозначно, что мы будем уделять энергетике еще больше внимания. Консолидированные министерства, такие как Минэкономики, как правило, позволяют иметь больше ресурсов, больше координации в той или иной сфере, и все это является основой гибкости для более успешного развития отрасли", – заключил он. Развитие энергетики В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике >>После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающей строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >>Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, энергетика грузии
Первый вице-премьер Грузии берет сферу энергетики под личный контроль
09:01 13.02.2024 (обновлено: 09:14 13.02.2024)
Заявленная политика правительства Грузии заключается в приоритетности энергетического сектора и максимальном развитии энергетического потенциал
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что лично будет курировать сферу энергетики, так как ее развитие является приоритетом для правительства.
Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.
"Куратором сферы энергетики буду я. Соответственно, думаю, что сфера энергетики не может иметь более высокой легитимности, чем эта. Когда лично, в данном случае, сектором руководит первый вице-премьер страны, министр экономики и устойчивого развития, это также является демонстрацией того, что энергетический сектор является для нас очень приоритетным", – заявил Давиташвили на брифинге в Администрации правительства.
Как заявил Давиташвили, заявленная политика правительства Грузии заключается в приоритетности энергетического сектора и максимальном развитии энергетического потенциала, за что и будет отвечать министерство экономики.
По его словам, ведомство продолжит работу над достижением цели сделать Грузию энергонезависимой и нетто-экспортером, а также над тем, чтобы важные изменения, начавшиеся в последние годы, не замедлились, а поставленные цели были достигнуты с еще большими усилиями.
Кроме того, глава Минэкономики отметил, что необходимости создания отдельного министерства энергетики нет, так как в случае правильного управления отраслью, невозможно добиться большего результата в сфере, как в условиях, когда она является частью очень сильного министерства.
"Наше решение однозначно, что мы будем уделять энергетике еще больше внимания. Консолидированные министерства, такие как Минэкономики, как правило, позволяют иметь больше ресурсов, больше координации в той или иной сфере, и все это является основой гибкости для более успешного развития отрасли", – заключил он.
В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд.
В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных.
После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов.
Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающей строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.