https://sputnik-georgia.ru/20240217/prodazhi-nedvizhimosti-sokratilis-na-gornolyzhnykh-kurortakh-gruzii--novoe-dannye-286366017.html

Продажи недвижимости сократились на горнолыжных курортах Грузии – новое данные

Продажи недвижимости сократились на горнолыжных курортах Грузии – новое данные

Сокращение продаж в прошлом году связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в 2022 году 17.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-17T09:01+0400

2024-02-17T09:01+0400

2024-02-17T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Продажи недвижимости на горнолыжных курортах Грузии Бакуриани и Гудаури в 2023 году сократились на 26,1% и 27% соответственно, говорится в обзоре инвестиционной компании Galt&Taggart. По информации аналитиков, сокращение продаж в прошлом году связано с рекордными транзакциями купли-продажи недвижимости в 2022 году. В 2023 году в Бакуриани было продано 956 объектов недвижимости, в то время как в 2022 году их число составило 1,3 тысячи. Цены на недвижимость Грузии будут расти и в 2024 году: прогноз аналитиков >>В Гудаури в прошлом году продано 378 объектов. В 2022 году – 518. Согласно обзору, в настоящее время в Бакуриани продаются 14 жилых проектов, большая часть из которых расположена недалеко от горы Кохта. В 2023 году в соответствии с тенденцией, характерной для Бакуриани, небольшие квартиры (26-50 м2) составили 77,7% от общего объема продаж. При этом половина проданных квартир приходится на средний ценовой сегмент ($801-1200/м2). В Грузии дефицит элитной недвижимости – мнение эксперта >>По итогам 2023 года средневзвешенная цена квартир в Бакуриани выросла незначительно, на 2,7% за год, и составляет чуть больше 1 тысячи долларов за квадратный метр. Общая стоимость проданных в Бакуриани квартир составила 42 миллиона долларов, что на 20,6% меньше по сравнению с 2022 годом и объясняется сокращением сделок на первичном рынке. В настоящее время в Гудаури продаются 6 жилых проектов. В 2023 году в соответствии с типичной для Гудаури тенденцией на долю небольших квартир (26-50 м2) пришлось 87,4% от общего объема продаж. При этом почти половина проданных квартир приходится на высокий ценовой сегмент ($1200-1500/м 2 ). Ситуация на рынке недвижимости в Батуми – новые данные >>В 2023 году средневзвешенная цена квартир в Гудаури снизилась на 3,5% по сравнению с 2022 годом и составила 1,3 тысячи долларов за квадратный метр. Общая стоимость проданных квартир в Гудаури составила 18,8 млн долларов, на 26% меньше, чем в 2022 году. Бакуриани – поселок городского типа, находится в Боржомском муниципалитете на высоте 1700 метров над уровнем моря. Бакуриани находится примерно в 180 км от Тбилиси и в 30 км от Боржоми. Бакуриани считается одним из лучших горнолыжных курортов в Грузии с действующими трассами: Дидвели, Кристалл, Татра, Митарби, Кохта и 25-метровка для начинающих лыжников. Главные тенденции рынка недвижимости в Тбилиси – данные исследования >>Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря, близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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