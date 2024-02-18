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"Гроссмейстер политики и патриот Грузии" – премьер поздравил Иванишвили с днем рождения
"Гроссмейстер политики и патриот Грузии" – премьер поздравил Иванишвили с днем рождения
В течение многих лет Иванишвили заботился о сохранении грузинской культуры и идентичности посредством благотворительности, заявил премьер 18.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-18T18:12+0400
2024-02-18T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил с днем рождения основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, назвав его гроссмейстером политики и патриотом Грузии, обеспечившим стране мир. Основавший в свое время "Грузинскую мечту" Бидзина Иванишвили 30 декабря 2023 года вернулся в политику. Он заявил, что цель его возвращения в политическую жизнь – это создание "нового центра тяжести", чтобы на фоне усиления рейтинга, правящая партия не поддавалась на соблазн чрезмерной власти. По его словам, в течение многих лет Иванишвили заботился о сохранении грузинской культуры и идентичности посредством беспрецедентной благотворительной деятельности. "В 2012 году он осуществил беспрецедентную политическую благотворительность и ценой величайшего риска заменил антиевропейский авторитаризм демократическим управлением", – подчеркнул Кобахидзе. Желаю господину Иванишвили долголетия, здоровья, всего наилучшего вместе с его выдающейся семьей, отметил премьер. Иванишвили в политике настоящий гроссмейстер – премьер Грузии >>Грузинский политик, миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила Сачхерского района Грузии. В 1980 году окончил с отличием инженерно-экономический факультет Тбилисского государственного университета. С 1982 по 1986 год учился в аспирантуре Московского института труда и социальных проблем, где защитил кандидатскую диссертацию. С 25 октября 2012 года по 17 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии. Почему Гарибашвили ушел в отставку – ответ Иванишвили>>В 2013 году Иванишвили ушел из политики. В 2020 году "Грузинская мечта" по итогам выборов снова стала правящей партией. В январе 2021 года Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики, но вернулся 30 декабря в качестве почетного председателя правящей партии. Бизнесмен является учредителем Международного благотворительного фонда. Он имеет звание кавалера французского ордена Почетного легиона. Иванишвили женат, у него четверо детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
"Гроссмейстер политики и патриот Грузии" – премьер поздравил Иванишвили с днем рождения
18:12 18.02.2024 (обновлено: 20:10 18.02.2024)
В течение многих лет Иванишвили заботился о сохранении грузинской культуры и идентичности посредством благотворительности, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил с днем рождения основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, назвав его гроссмейстером политики и патриотом Грузии, обеспечившим стране мир.
Основавший в свое время "Грузинскую мечту" Бидзина Иванишвили 30 декабря 2023 года вернулся в политику. Он заявил, что цель его возвращения в политическую жизнь – это создание "нового центра тяжести", чтобы на фоне усиления рейтинга, правящая партия не поддавалась на соблазн чрезмерной власти.
"Иванишвили – патриот Грузии и гроссмейстер политики. Об этом говорилось много раз и надо сказать еще раз то, что сегодня в Грузии мир, демократия, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС. Это, прежде всего, заслуга Иванишвили", – заявил Кобахидзе.
По его словам, в течение многих лет Иванишвили заботился о сохранении грузинской культуры и идентичности посредством беспрецедентной благотворительной деятельности.
"В 2012 году он осуществил беспрецедентную политическую благотворительность и ценой величайшего риска заменил антиевропейский авторитаризм демократическим управлением", – подчеркнул Кобахидзе.
Желаю господину Иванишвили долголетия, здоровья, всего наилучшего вместе с его выдающейся семьей, отметил премьер.
Грузинский политик, миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила Сачхерского района Грузии.
В 1980 году окончил с отличием инженерно-экономический факультет Тбилисского государственного университета. С 1982 по 1986 год учился в аспирантуре Московского института труда и социальных проблем, где защитил кандидатскую диссертацию.
С 25 октября 2012 года по 17 ноября 2013 года лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии.
В 2013 году Иванишвили ушел из политики. В 2020 году "Грузинская мечта" по итогам выборов снова стала правящей партией. В январе 2021 года Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики, но вернулся 30 декабря в качестве почетного председателя правящей партии.
Бизнесмен является учредителем Международного благотворительного фонда. Он имеет звание кавалера французского ордена Почетного легиона.
Иванишвили женат, у него четверо детей.