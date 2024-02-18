https://sputnik-georgia.ru/20240218/pravila-evtanazii-zhivotnykh-v-gruzii-ne-izmenyatsya---deputat-286392652.html

Правила эвтаназии животных в Грузии не изменятся - депутат

Правила эвтаназии животных в Грузии не изменятся - депутат

Действующее законодательство гораздо гуманнее, чем законодательство Евросоюза, и эвтаназии подлежат только подозрительные случаи, заявил депутат 18.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-18T23:28+0400

2024-02-18T23:28+0400

2024-02-19T00:43+0400

грузия

новости

общество

майя битадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

домашние животные

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285761396_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_09d65b91ea99ad0ce211d5fdcd115d26.jpg

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Закон "О домашних питомцах", который предстоит принять парламенту Грузии, не вводит никакого нового регулирования эвтаназии, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Майя Битадзе. В парламент Грузии поступил проект нового закона "О домашних питомцах", который регулирует правила ухода за кошками и собаками - содержание дома, выгул, перевозка в общественном транспорте, разведение, купля - продажа. По ее словам, действующий сегодня закон был принят год назад . В новый законопроект акцентирует внимание уже на существующей регуляции. Эвтаназия животного возможна сегодня возможна при подозрении на заражение бешенством, в случае обнаружения заболевания опасного для человека или животного, в случае травмы несовместимой с жизнью. При этом за животным будет вестись наблюдение в течении 45 дней или полугода. Не больше трех собак или кошек – в Грузии ужесточают законодательство >>Битадзе отметила, что, в социальных сетях и некоторых СМИ ведется распространение непроверенной информации относительно эвтаназии, якобы вводится новая регуляция, что не соответствует действительности. Согласно новому законопроекту домашних питомцев нужно будет регистрировать и каждый год водить к ветеринару на осмотр, делать прививки и проводить необходимые лечебно-профилактические мероприятия, в противном случае придется платить штраф в 100 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, майя битадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, домашние животные