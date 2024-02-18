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Сборная Грузии по регби вышла в полуфинал чемпионата Европы

Сборная Грузии по регби вышла в полуфинал чемпионата Европы

Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта 18.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби в последнем матче группового этапа чемпионата Европы с бонусным очком разгромила сборную Испании (38:3) и заняла первое место в группе, что дало ей право играть полуфинальную встречу в домашних стенах. Соперником "борджгалоснеби" в полуфинале стала сборная Румынии, занявшая второе место в группе B. Во второй встрече группы B Бельгия разгромила Польшу со счетом 31:10. Румыния и Бельгия набрали равное количество очков, но из-за проигрыша в очном матче Румыния заняла второе место. На первом – Португалия. Сборная Грузии по регби победила команду Нидерландов в рамках чемпионата Европы >>Во втором полуфинале Португалия примет Испанию. Полуфинальные матчи запланированы на 2-3 марта, финал чемпионата Европы состоится 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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