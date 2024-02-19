https://sputnik-georgia.ru/20240219/protestuyuschie-vrachi-trebuyut-vstrechi-s-premerom---otvet-minzdrava-gruzii-286402476.html

Протестующие врачи требуют встречи с премьером – ответ Минздрава Грузии

Протестующие врачи требуют встречи с премьером – ответ Минздрава Грузии

Часть медиков собралась у здания медучреждения, требуя отменить приказ о сносе здания 19.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-19T16:53+0400

2024-02-19T16:53+0400

2024-02-19T17:04+0400

грузия

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республиканская больница

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Часть работников Республиканской больницы Тбилиси требует встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, иначе грозятся прибегнуть к крайним формам протеста – в Минздраве страны выразили сожаление в связи с подобными действиями медиков. В связи с демонтажем здания, Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны принять решение до 5 марта. Однако часть медиков протестует против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы, и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором. Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>Часть медиков собралась у здания медучреждения, требуя отменить приказ о сносе здания. В Минздраве Грузии заявили, что с сотрудниками клиники продолжаются консультации, однако определенная группа медиков, к сожалению, отказывается от любых консультаций или встреч. В ведомстве подчеркнули, что права медперсонала, трудоустроенного в клинике, будут полностью защищены. В Минздраве Грузии обещают, что каждый сотрудник будет обеспечен альтернативным предложением трудоустройства и достойной компенсацией. Консультации между представителями Минздрава и сотрудниками клиники проводятся ежедневно. В то же время продолжается демонтаж фасада здания, которое, по заключению совета, находится в аварийном состоянии и требует срочного демонтажа. Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца.Демонтаж Республиканской больницы в Тбилиси – часть работников подала иск в суд>>В том случае, если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Здание Республиканской больницы в Тбилиси опасно – глава инспекции труда >>Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту, и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также его демонтаже.Здание Республиканской больницы в Тбилиси опасно – глава инспекции труда >>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, республиканская больница, министерство здравоохранения грузии