https://sputnik-georgia.ru/20240220/v-tbilisi-poyavitsya-pervyy-zavod-po-pererabotke-otkhodov-286426677.html

В Тбилиси появится первый завод по переработке отходов

В Тбилиси появится первый завод по переработке отходов

На проект выделено 26 миллионов евро, из которых 22 миллиона евро предоставил ЕБРР, а 4 миллиона – Зеленый климатический фонд 20.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-20T15:41+0400

2024-02-20T15:41+0400

2024-02-20T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Тбилиси построят первый завод по переработке отходов, который даст возможность сортировать мусор, говорится в заявлении мэрии столицы. Соответствующее кредитное соглашение подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и региональный директор на Кавказе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алкис Дракинос. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подписал соглашение о поддержке, а директор компании "Тбилсервис групп" Давид Пачулия подписал соглашение об осуществлении проекта. Урны для сортировки мусора разместят в Тбилиси рядом с общепитами >>В рамках проекта, на полигоне в Диди Лило намечено строительство завода по вторичной переработке материалов и завода по механико-биологической переработке, которые фактически станут основой для начала сепарации отходов. После этого планируется реализация полученного материала. Каладзе поблагодарил министра финансов за поддержку, отметив, что осуществление этого проекта очень важно для города. По словам министра финансов, проект значительно улучшит процесс управления отходами в Тбилиси. На проект выделено 26 миллионов евро, из которых 22 миллиона евро предоставил ЕБРР, а 4 миллиона – Зеленый климатический фонд. Ситуация со свалками в Грузии: оценка министра >>Представитель ЕБРР отметил, что в Тбилиси начинается очень важный проект, который улучшит качество жизни местных жителей. "Первоначальной целью данного проекта является улучшение качества жизни населения Тбилиси. Мы надеемся, что осуществление проекта начнется из Тбилиси, и мы хотим, чтобы подобные проекты были осуществлены и в других городах, в том числе в Батуми", – заявил Дракинос. Представитель ЕБРР выразил надежду, что к концу года начнется новый проект, который будет содействовать природоохранным целям. Власти Тбилиси ищут новое место для мусорной свалки >>Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начал работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ебрр, тбилсервис групп, каха каладзе, тбилиси, свалки