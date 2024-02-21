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Судьба газового транзита через Украину решается в США

Судьба газового транзита через Украину решается в США

2024 год воспринимается как решающий в самых разных отраслях и аспектах. И в газовой сфере есть свои интриги. Одна из них – окончание действия контракта на... 21.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-21T23:00+0400

2024-02-21T23:00+0400

2024-02-21T23:56+0400

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Нынешний долгосрочный контракт действует с начала 2020 г. до 31 декабря 2024 г. Каждый раз вопрос подписания нового транзитного договора между Россией и Украиной сопровождался спорами, конфликтами и общей нервозностью. Например, предыдущий контракт действовал с 2009 по 2019 г. и закончился разбирательствами в Стокгольмском арбитраже. Тогда стороны пришли к соглашению за 10 дней до окончания контракта, а новый договор был подписан 31 декабря.Кому нести риски украинского транзита?Сегодня история с транзитом российского газа зашла на новый круг. Процесс обсуждения запустили европейцы. 25 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с украинским премьером Денисом Шмыгалем, по итогам которых заявил о достижении договоренностей и продлении транзита российского газа после 2024 г. Показательно, что они встречались в Ужгороде. Тут заканчивается легендарный и действующий до сих пор советский газопровод Уренгой – Помары - Ужгород, сохранение эксплуатации которого собственно и приезжал обсуждать Фицо.С экономической точки зрения Евросоюзу сохранение украинского транзита выгодно. В 2023 г. по этому маршруту прошло примерно 14,5 млрд. куб. м. российского газа. Причем это последний газопровод для снабжения российским метаном стран западной и большей части центральной Европы. В частности, этот газ получают Германия, Италия, Франция, Чехия, Австрия, Словакия.Второй работающий маршрут – "Турецкий поток" поставляет газ в Европу преимущественно для балканского региона: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии и максимум, куда доходит – это Венгрия.Переориентация на азиатские газовые рынки продолжится – эксперт>>Конечно, если украинский транзит остановится, то катастрофы для европейской экономики не произойдет. Регион уже пережил шок на газовом рынке: дефицит газа начался с середины 2021 г., а в 2022 г. из-за санкций поставки российского газа настолько снизились, что стоимость поднималась выше 2500 долларов за тыс. куб. м. газа. Если в 2021 г. экспорт "Газпрома" в Евросоюз составлял примерно 160 млрд. куб. м., то в 2023 г. - примерно 27 млрд. куб. м. К 2024 г. рынок стабилизировался за счет падения объемов потребления в Европе. Поэтому снижение экспорта из России еще на 14,5 млрд. куб. м. вызовет лишь подорожание газа в Европе. Оно будет не столь радикальным, как в 2022 г., но все-такие внесет свою лепту в деиндустриализацию Евросоюза.Украинская позиция по вопросу транзита российского газа непоследовательна. С одной стороны, Киеву выгодно получать плату за транспортировку газа и сохранять инструмент давления на ряд европейских стран. Но с политической точки зрения Украине вроде бы нужно лишить Россию доходов от продажи энергоносителей. Поэтому вскоре после заявлений Фицо, украинское правительство опровергло его слова о достижении договоренностей о сохранении транзита. Но сделали они это хитро: сказали, что существующий договор продлевать не будут. Киев явно намекает, что если европейские компании перенесут точку сдачи-приемки газа по контрактам с "Газпромом" на российско-украинскую границу, то транзит будет продлен. Ведь тогда Киев будет получать деньги за прокачку от европейского бизнеса. Но компании в ЕС не спешат взваливать все риски украинского транзита на свои плечи.Указания Киеву дает ВашингтонКлючевым фактором в вопросе сохранения транзита является позиция США. Они будут и дальше выдавливать российский газ с европейского рынка, вне зависимости от маршрута доставки. Пока американцы дают Европе передышку, но после окончания отопительного сезона Вашингтон вполне может дать указание Киеву перекрыть транзит.Важно подчеркнуть, что в реальности долгосрочный транзитный контракт вообще больше не нужен для сохранения прокачки российского газа в Европу через украинскую систему. С 2019 г. Киев стал копировать европейскую систему регулирования газовой сферы. Теперь Украина обязана проводить регулярные аукционы, где распределяются мощности по прокачке газа. В 2021 г. "Газпром" даже участвовал в них, когда ему нужно было поставить через Украину больше того объема, на который был рассчитан текущий контракт.Европа хочет, но молчит>>Таким образом, чтобы остановить транзит российского газа через Украину, недостаточно разорвать контракт или дождаться его завершения. Нужно ввести санкции против "Газпрома", чтобы не допустить его до аукционов по распределению мощностей газотранспортной системы. Это сделают либо США, либо Украина по указанию из Вашингтона.Понимая указанное обстоятельство, Евросоюз пытается сделать вид, что сам старается отказаться от российского газа. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 15 февраля заявила, что Евросоюз не заинтересован в продлении "трехстороннего соглашения о транзите". Показательно, что никакого трехстороннего соглашения о транзите нет. Газ прокачивается через Украину на основании двухстороннего контракта "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Кадри Симсон, конечно, это знает, но намеренно хочет представить дело так, что якобы Брюссель что-то решает в вопросе транзита.ЕС понимает, что вероятность остановки транзита под нажимом США высока и хочет представить ситуацию как реализацию собственной стратегии по отказу от российского метана.Переориентация российских поставок выгодна многимРоссия не отказывается от поставок газа в Европу. Во-первых, как сказал Владимир Путин на "прямой линии", государство получает от экспорта доходы. А деньги бюджету нужны. Во-вторых, Москва не собирается сдаваться в нынешней битве с США за газовый рынок Европы.Но России нужно быть готовой к дальнейшему сокращению поставок газа в Евросоюз. "Газпром" в 2023 г. уже начал поставки газа в Узбекистан, где нарастает дефицит. Причем поставки зимой 2023-2024 гг. оказались выше планируемых. Подписанный в июне прошлого года контракт предусматривает поставку 9 млн. куб. м. газа в сутки с годовым максимумом в 2,9 млрд. куб. м. Но в декабре 2023 г. глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным рассказал, что из-за морозов Узбекистан запросил дополнительные объемы, и теперь газопровод "Средняя Азия – Центр" работает на максимуме пропускной способности.Такие зимние скачки спроса становятся нормой для среднеазиатских республик. Для их покрытия странам региона в сотрудничестве с Россией придется либо расширять газотранспортную систему, либо строить хранилища газа, что не везде возможно. Поэтому скорее всего газ будет храниться в России, а газопроводы расширены.Украина и Евросоюз — выживет только один>>В 2024 г. "Газпром" может подписать контракт на экспорт газа в Казахстан. Там назревают такие же проблемы, что и в Узбекистане – собственная добыча не успевает за ростом потребления. Кроме того, Астана планирует газификацию целых регионов: в частности, северо-восток страны по-прежнему остается без газоснабжения. Трансформация энергетического баланса республики за счет сокращения потребления угля также может дать импульс для роста потребления газа.Пока центральноазиатским странам не хватает газа во время отопительного сезона. В будущем при росте потребления они могут перейти на круглогодичные закупки. "Газпром" направляет в регион газ западносибирских месторождений, который ранее шел в Европу. Процесс переориентации займет годы, но постепенно Центральная Азия может стать стабильным рынком сбыта для российского газа.В долгосрочной перспективе рост поставок газа может произойти и в Беларусь. Сейчас наблюдается снижение экспорта, так как была введена в эксплуатацию Белорусская АЭС, которая вытеснила часть газовых электростанций из энергобаланса республики. Соответственно импорт российского газа сократился примерно на 6 млрд. куб. м. Но в будущем энергопотребление в Беларуси потребует роста потребления газа. Кроме того, белорусская электроэнергия вполне возможно будет экспортирована на Украину (после окончания СВО и изменения внешнеполитического курса Киева).Другой сценарий – производство в Беларуси водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии АЭС. Это позволит получать водород с низким углеродным следом, который будет вполне конкурентоспособен в Евросоюзе. В этом случае атомная электроэнергия будет работать на экспортно-ориентированную отрасль, а для внутренних нужд восстановится работа газовых станций.Таким образом процесс замещения экспортных рынков для российского газа уже начался. Хотя он и займет долгое время.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Игорь Юшков https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24525/38/245253812_0:0:1067:1068_100x100_80_0_0_bc138fe09d90db4e92be1e2981704eec.png

в мире, аналитика, украина, европа, киев, владимир путин, газпром, роберт фицо, россия