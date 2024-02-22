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Азиатский банк предоставил Грузии средства для кредитования женщин
Азиатский банк предоставил Грузии средства для кредитования женщин
Для поддержки грузинского рынка капитала Азиатский банк развития выпустит облигации, номинированные в лари 22.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) предоставил грузинскому "Кредо банку" кредит на сумму 65 миллионов лари (около 25 миллионов долларов), говорится в сообщении АБР.Кредит облегчит доступ к финансированию для микро-, малых и средних предпринимателей. Особое внимание будет уделено финансовой поддержке женщин, занятых в сельскохозяйственном производстве, переработке и торговле. По ее словам, одновременно этот проект будет поддерживать внутреннее производство продуктов питания и импортозамещение с целью укрепления продовольственной безопасности в Грузии. Наряду с кредитом, АБР утвердил грант технической помощи "Кредо банку" на сумму до 700 тысяч долларов, который также будет использован для расширения работы банка в сельских районах путем укрепления его цифровой инфраструктуры и повышения осведомленности клиентов банка о климатически устойчивом сельском хозяйстве. Грант также будет поддерживать такие инициативы, как доступ к финансовым ресурсам для сельских женщин и повышение их финансовой и цифровой грамотности. Азиатский банк усилит поддержку развития Грузии >>АБР предоставит "Кредо банку" долгосрочное финансирование в местной валюте, что поможет ему избежать рисков, связанных с обменным курсом иностранной валюты. Для поддержки местного рынка капитала АБР выпустит облигации, номинированные в лари. Кредо Банк – пятый по величине коммерческий банк Грузии. Имея 87 сервисных центров и цифровую инфраструктуру по всей стране, он обслуживает более 486 тысяч активных клиентов, более половины из которых – женщины. Владельцами банка являются международные финансовые институты социального воздействия и развития: немецкая Access Microfinance Holding AG, швейцарская responsAbility Investments AG, голландская Triodos Investment Management BV и французская Proparco. О чем говорил премьер Грузии с главой Азиатского банка развития?>>С 2015 года Азиатский банк развития сотрудничает с Кредо Банком по проектам, которые включают финансирование малого и среднего бизнеса, доступное жилье, решение проблем, вызванных COVID-19. АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов. Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), женщины, кредит
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), женщины, кредит
Азиатский банк предоставил Грузии средства для кредитования женщин
18:22 22.02.2024 (обновлено: 18:34 22.02.2024)
Для поддержки грузинского рынка капитала Азиатский банк развития выпустит облигации, номинированные в лари
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik.
Азиатский банк развития (АБР) предоставил грузинскому "Кредо банку" кредит на сумму 65 миллионов лари (около 25 миллионов долларов), говорится в сообщении
АБР.
Кредит облегчит доступ к финансированию для микро-, малых и средних предпринимателей. Особое внимание будет уделено финансовой поддержке женщин, занятых в сельскохозяйственном производстве, переработке и торговле.
"Более трети работников и предпринимателей в сельском хозяйстве страны – женщины, но они имеют ограниченный доступ к финансам. "Кредо банк" уникален тем, что направлен на удовлетворение этих финансовых потребностей", – сказала Сьюзан Габури, генеральный директор АБР по операциям в частном секторе.
По ее словам, одновременно этот проект будет поддерживать внутреннее производство продуктов питания и импортозамещение с целью укрепления продовольственной безопасности в Грузии.
Наряду с кредитом, АБР утвердил грант технической помощи "Кредо банку" на сумму до 700 тысяч долларов, который также будет использован для расширения работы банка в сельских районах путем укрепления его цифровой инфраструктуры и повышения осведомленности клиентов банка о климатически устойчивом сельском хозяйстве.
Грант также будет поддерживать такие инициативы, как доступ к финансовым ресурсам для сельских женщин и повышение их финансовой и цифровой грамотности.
АБР предоставит "Кредо банку" долгосрочное финансирование в местной валюте, что поможет ему избежать рисков, связанных с обменным курсом иностранной валюты. Для поддержки местного рынка капитала АБР выпустит облигации, номинированные в лари.
Кредо Банк – пятый по величине коммерческий банк Грузии. Имея 87 сервисных центров и цифровую инфраструктуру по всей стране, он обслуживает более 486 тысяч активных клиентов, более половины из которых – женщины.
Владельцами банка являются международные финансовые институты социального воздействия и развития: немецкая Access Microfinance Holding AG, швейцарская responsAbility Investments AG, голландская Triodos Investment Management BV и французская Proparco.
С 2015 года Азиатский банк развития сотрудничает с Кредо Банком по проектам, которые включают финансирование малого и среднего бизнеса, доступное жилье, решение проблем, вызванных COVID-19.
АБР поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из крупнейших многосторонних партнеров в содействии развитию страны. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 4,7 миллиарда долларов.
Приоритетами развития АБР в Грузии являются многогранный и устойчивый экономический рост, сокращение бедности, региональная связь и улучшение предоставления государственных услуг.