https://sputnik-georgia.ru/20240222/kaladze-rasskazal-kogda-saakashvili-vyydet-na-svobodu-286483941.html

Каладзе рассказал, когда Саакашвили выйдет на свободу

Каладзе рассказал, когда Саакашвили выйдет на свободу

Что касается заявление европарламентариев о помиловании Саакашвили, то, по словам Каладзе, за это им платят деньги 22.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-22T16:51+0400

2024-02-22T16:51+0400

2024-02-22T16:57+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

украина

сша

саломе зурабишвили

каха каладзе

валерий гелашвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286042771_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d7bd2c417b325306da31492e64ad55cf.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Саакашвили обязательно выйдет на свободу, но только после того, как отбудет наказание за совершенные преступление, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента, несмотря призывы части оппозиции и евродепутатов. По словам одного из лидеров правящей партии, ему сложно говорить о том, какое решение примет президент Грузии Саломе Зурабишвили относительно помилования экс-президента. "Я не знаю, какое решение примет Саломе Зурабишвили, однако, думаю, она прекрасно понимает, насколько тяжелым для нее лично может оказаться помилование Саакашвили", – заявил Каладзе. Что касается заявление европарламентариев о помиловании Саакашвили, то, по словам Каладзе, за это им платят деньги. "Они могут говорить много глупостей, чепухи, но самое главное им взять деньги и замаскировать это под лоббирование", – сказал Каладзе. В каком случае президент Грузии помилует Саакашвили – мнение депутата>>Информация о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии периодически становится известной общественности благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Лидеры "Грузинской мечты" сегодня заявляют, что Зурабишвили примкнула к "радикальной оппозиции". Представители правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Саакашвили во время дистанционного включения на одном из судебных заседаний 20 ноября 2023 года напомнил Зурабишвили, что она одной подписью может вернуть отца детям, а самое главное – восстановить политический баланс в Грузии. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Революционный план останется утопией – в партии власти Грузии раскрыли намерения оппозиции>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Помилование не освободит Саакашвили из тюрьмы – политолог>>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет права заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, украина, сша, саломе зурабишвили , каха каладзе, валерий гелашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия