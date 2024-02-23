https://sputnik-georgia.ru/20240223/eto-narushenie-suvereniteta--spiker-parlamenta-gruzii-obratilsya-k-mezhdunarodnym-donoram-286509049.html

Это нарушение суверенитета – спикер парламента Грузии обратился к международным донорам

Это нарушение суверенитета – спикер парламента Грузии обратился к международным донорам

Когда политическая партия получает зарплату от иностранной организации, она несет интересы этой организации или страны, заявил спикер 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T18:44+0400

2024-02-23T18:44+0400

2024-02-23T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Финансирование партий из иностранных источников или международными донорами является нарушением суверенитета страны, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В мае 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" в создании подставных неправительственных организаций для финансирования партий при помощи иностранных грантов. Грузинская политика не имеет ничего общего с иностранным финансированием и деньгами зарубежных стран, добавил спикер. "Получение иностранных пожертвований запрещено в Грузии, как и во всех странах. Это не только нарушение закона, но и оскорбление суверенитета. Они (партии – ред.) не осознают, что государства действуют в своих интересах, в интересах своего народа, а политические партии обязаны действовать только в интересах своего народа, страны. Когда политическая партия сидит на зарплате иностранной организации, она несет интересы другой организации или страны", – сказал Папуашвили. Оппозиция попытается "убрать" главу ЦИК Грузии – в СМИ просочилась скандальная информация >>В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры. В конце прошлого года нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не вернется к принятию подобного закона. Однако уже в феврале председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о необходимости сделать финансирование НПО более прозрачным, так как общественные организации играю большую роль в жизни Грузии и пользуются авторитетом. Двухпроцентные партии пытаются прийти к власти в Грузии – глава парламента >>Тема финансирования партий и неправительственных организаций особенно актуальна в год парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. В Грузии финансирование от государства на предвыборную кампанию и бесплатное рекламное время получат лишь партии, признанные квалифицированными субъектами, остальным придется финансировать себя самим. Квалифицированные субъекты это: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Новый политический центр – Гирчи", "Граждане", "Европейская Грузия", "Альянс патриотов Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Закон и право", "Европейские демократы", "Республиканская партия", "Прогресс и свобода" и "Государство для народа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, парламент грузии, оппозиция