https://sputnik-georgia.ru/20240223/nuzhno-nayti-balans--premer-gruzii-o-predstoyaschey-vstreche-s-protestuyuschimi-vrachami-286507384.html

Нужно найти баланс – премьер Грузии о предстоящей встрече с протестующими врачами

Нужно найти баланс – премьер Грузии о предстоящей встрече с протестующими врачами

Премьер выразил готовность к открытому диалогу с протестующими медиками Республиканской больницы, выступающими против демонтажа здания 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T18:01+0400

2024-02-23T18:01+0400

2024-02-23T18:01+0400

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ираклий кобахидзе

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минздрав

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Строительство нового здания и защита интересов медиков – два вопроса, которые премьер Грузии Ираклий Кобахидзе намерен обсудить на встрече с протестующими врачами Центральной университетской клинике им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) в пятницу.Решение о демонтаже Республиканской больницы было принято во время премьерства предшественника Кобахиде – Ираклии Гарибашвили. Часть сотрудников Республиканской больницы на прошлой неделе провели акции протеста, требуя встречи с премьером. Они грозились прибегнуть к крайним формам протеста, если их требования не удовлетворят.При этом премьер отметил, что здание больницы, учитывая ее состояние, необходимо улучшить.Глава правительства отметил, что строительство новой больницы в интересах государства, общества, но "нужно найти максимально правильный выход для того, чтобы интересы коллектива были защищены", отметил Кобахидзе. Премьер-министр пообещал журналистам, что на встрече рассмотрят все детали вопроса, после чего будет объявлено о решении правительства. Встреча протестующих медиков с премьер-министром Грузии состоится 23 февраля в 19:00. Что обещают медикам?Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать.Часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также его демонтаже.Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам>>Медики должны принять решение до 5 марта. Консультации между представителями Минздрава и сотрудниками клиники проводятся ежедневно.Однако часть медиков протестует против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет, а предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>На тот момент премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. Кроме того, в конце января стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, республиканская больница, минздрав, тбилиси