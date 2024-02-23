https://sputnik-georgia.ru/20240223/tsel-dostignuta--premer-gruzii-vstretitsya-s-protestuyuschimi-vrachami-286495832.html

Цель достигнута – премьер Грузии встретится с протестующими врачами

Цель достигнута – премьер Грузии встретится с протестующими врачами

Глава правительства Грузии пошел навстречу протестующим 23.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-23T11:55+0400

2024-02-23T11:55+0400

2024-02-23T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретится с протестующими врачами Республиканской больницы Тбилиси, сообщает "Палитраньюс". Отмечается, что встреча состоится 23 февраля в 19:00 по тбилисскому времени. Часть работников Республиканской больницы Тбилиси проводила акции протеста с требованием встречи с премьер-министром, в противном случае медики грозились прибегнуть к крайним формам протеста. Последняя такая акция прошла на прошлой неделе.Протест медиковПротест работников Республиканской больницы начался после решения властей демонтировать аварийное здание медучреждения и построить на ее месте современную больницу европейских стандартов. В связи с демонтажем здания Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны принять решение до 5 марта. Однако часть медиков протестует против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам>>Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором. Консультации между представителями Минздрава и сотрудниками клиники проводятся ежедневно. В то же время продолжается демонтаж фасада здания, которое, по заключению совета, находится в аварийном состоянии и требует срочного демонтажа. Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. В том случае если сотрудник больницы желает дождаться лучшего предложения, то, исходя из его средней зарплаты за последние три месяца, Минздрав готов выплачивать компенсацию в течение последующих трех лет, пока он не начнет где-нибудь работать. При этом врачи Республиканской больницы могут перейти не только в другие государственные клиники, но и в частные. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже. Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, минздрав, республиканская больница, ираклий кобахидзе, тбилиси