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Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы
Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы
Власти Грузии пошли навстречу протестующим медикам 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T18:20+0400
2024-02-24T18:20+0400
2024-02-24T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение остановить процесс расформирования Центральной университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) и демонтажа здания, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Решение о демонтаже Республиканской больницы было принято во время премьерства предшественника Кобахиде – Ираклия Гарибашвили. Часть сотрудников Республиканской больницы проводили акции протеста, требуя встречи с премьером, и их требование было удовлетворено. По его словам, новый проект позволит сохранить действующую больницу с ее персоналом в течение следующих нескольких лет. Протест медиковПротест работников Республиканской больницы начался после решения властей демонтировать аварийное здание медучреждения и построить на ее месте современную больницу европейских стандартов.В связи с демонтажем здания Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны были принять решение до 5 марта. Однако часть медиков выступила против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа.Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам>>Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором.Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца.Республиканская больницаРеспубликанская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты.Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать.Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории.Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже.Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузия, ираклий гарибашвили, республиканская больница, минздрав
новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузия, ираклий гарибашвили, республиканская больница, минздрав
Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы
18:20 24.02.2024 (обновлено: 20:01 24.02.2024)
Власти Грузии пошли навстречу протестующим медикам
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение остановить процесс расформирования Центральной университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) и демонтажа здания, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Решение о демонтаже Республиканской больницы было принято во время премьерства предшественника Кобахиде – Ираклия Гарибашвили. Часть сотрудников Республиканской больницы проводили акции протеста, требуя встречи с премьером, и их требование было удовлетворено.
"Мы приняли решение остановить начатый процесс... Здание не будет демонтировано, пока не будет построено новое здание. Поэтому в ближайшие три года больница продолжит работать в обычном режиме в существующем здании. Строительные работы должны завершиться примерно через три года, после чего больница переедет в нынешнее здание. Это план, который мы согласовали с врачами и Минздравом", – сказал Кобахидзе.
По его словам, новый проект позволит сохранить действующую больницу с ее персоналом в течение следующих нескольких лет.
Протест работников Республиканской больницы начался после решения властей демонтировать аварийное здание медучреждения и построить на ее месте современную больницу европейских стандартов.
В связи с демонтажем здания Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны были принять решение до 5 марта. Однако часть медиков выступила против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа.
Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором.
Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца.
Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест.
Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты.
Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать.
Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории.
Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже.
Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками.
В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.