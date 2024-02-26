https://sputnik-georgia.ru/20240226/v-gruzii-izuchat-polozhenie-22-lednikovykh-uscheliy-286556700.html

В Грузии изучат 22 ледниковых ущелья

В Грузии изучат 22 ледниковых ущелья

Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии является климатические изменения, заявили в министерстве 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T21:17+0400

2024-02-26T21:17+0400

2024-02-26T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Грузинские специалисты при поддержке швейцарских коллег детально изучат 22 ледниковых ущелья, заявила первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили. Эти ледниковые ущелья в основном расположены в высокогорных зонах. Под ними находятся населенные пункты. Тандилашвили разъяснила, что "соответствующими мероприятиями" в ряде случаев может быть расселение людей, а в ряде случаев – ограничение функционирования той или иной инфраструктуры, а также введение ограничений разного типа. Сход оползней в Грузии повторится – эколог >>В последнее время в Грузии участились стихийные бедствия. Согласно заключению экспертов Национального агентства окружающей среды, основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии являются климатические изменения. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) погибли 32 человека, а в сентябре по той же причине в селе Чочхати (регион Гурия) погибли три человека. В 2014 году, 6 и 7 февраля в Аджарской АР и регионе Имерети вследствие схода оползней и лавины погибли 11 человек. Геологически опасные места в Грузии будут отмечаться на картах>>Национальное агентство окружающей среды утверждает, что прогнозировать быстро развивающиеся стихийные процессы очень сложно и чаще всего невозможно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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