https://sputnik-georgia.ru/20240228/osnovannyy-es-fond-vmeshivaetsya-v-vybory-v-gruzii--spiker-parlamenta-286624628.html

Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в Грузии – спикер парламента

Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

Одна Грузия с этой проблемой не справится, нужно вмешательство Евросоюза, сказал Папуашвили 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T16:52+0400

2024-02-28T16:52+0400

2024-02-28T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Основанный Евросоюзом "Фонд демократии Европы" напрямую финансирует партии в Грузии и вмешивается в выборы, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Тема финансирования партий и неправительственных организаций особенно актуальна в год парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. В Грузии финансирование от государства на предвыборную кампанию и бесплатное рекламное время получат лишь 13 партий, остальным придется искать финансы самим. По его словам, одна Грузия с этой проблемой не справится, нужно вмешательство Евросоюза. "Надлежащее проведение выборов является частью 9 рекомендаций, и мы в одиночку не справимся с этой проблемой, так как "Фонд демократии Европы" – основанный Евросоюзом институт, в правлении которого большое представительство европарламентариев, которые в том числе напрямую связаны с "Единым национальным движением", – сказал Папуашвили. Если интерес Грузии и ЕС заключается в том, чтобы выборы были основательными и честными, необходимо запретить и прекратить прямое или косвенное финансирование партий в Грузии по европейским каналам, добавил он. Оппозиция потеряла национальное достоинство – глава парламента Грузии>>Он отметил, что иностранное вмешательство является одной из угроз, ожидаемых на этих выборах. "Если финансирование партий не будет прекращено, это, конечно, нанесет вред выборам и помешает выбору грузинского народа. Неважно, будет ли вмешательство с территории России, Евросоюза или Америки", – заявил Папуашвили. В мае 2023 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" в создании подставных неправительственных организаций для финансирования партий при помощи иностранных грантов. Оппозиция и НПО предлагают Грузии отказаться от суверенитета – глава парламента>>В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и многие западные партнеры. В конце прошлого года нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна не вернется к принятию подобного закона. Однако в феврале 2024 года председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о необходимости сделать финансирование НПО более прозрачным, так как общественные организации играю большую роль в жизни Грузии и пользуются авторитетом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз, грузия - евросоюз