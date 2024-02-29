https://sputnik-georgia.ru/20240229/kak-prodlenie-poshliny-na-import-muki-v-gruzii-otrazitsya-na-mukomolakh--mnenie-eksperta-286646353.html

Как продление пошлины на импорт муки в Грузии отразится на мукомолах – мнение эксперта

Как продление пошлины на импорт муки в Грузии отразится на мукомолах – мнение эксперта

Sputnik Грузия

Благодаря введению пошлины, на сегодняшний день три отрасли в стране работают исправно, заявил глава Ассоциации 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T20:02+0400

2024-02-29T20:02+0400

2024-02-29T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Стабильная ситуация на рынке пшеницы и муки в Грузии продолжится на фоне продления временной пошлины на импорт муки, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Правительство продлило срок действия постановления о введении временной пошлины на импорт муки, который действует в стране с 12 июня 2023 года, до 1 сентября 2024 года. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. По его словам, благодаря введению пошлины, на сегодняшний день три отрасли в стране работают исправно. В частности, это касается фермеров, производящих пшеницу, мелькомбинатов и производителей хлеба. Силагава отметил, что до июня 2023 года, примерно 1,5-2 года мелькомбинаты и фермеры находились в неравных условиях в связи с импортом муки, так как Россия ввела плавающую пошлину на пшеницу. "В то время неравные условия пошлин на муку и пшеницу (на муку был 0, плавающая пошлина на пшеницу – иногда 40 долларов, иногда 60 долларов) привели к тому, что импорт осуществлялся в пользу муки. К июню 2023 года мы дошли до того, что каждая пятая партия муки, экспортируемой из России, ввозилась в Грузию, что стало очень серьезной проблемой", – сказал он. Грузия продлила срок действия пошлины на ввозимую муку >>Силагава подчеркнул, что если бы так продолжилась, мелькомбинаты прекратили бы работу, и встала бы проблема реализации местной пшеницы. На сегодняшний день стоимость 1 мешка муки в пределах 48-50 лари, что значительно ниже, чем в прошлом году, когда он стоил примерно 65 лари. Продление правительством Грузии пошлины до сентября Силагава объяснил тем, что в июне начинается сбор нового урожая, и к сентябрю происходит его сдача и реализация. Эксперт считает, что пошлина должна быть продлена до тех пор, пока будет действовать плавающая пошлина на пшеницу. По информации Силагава, в прошлом году Россия реализовала 800 тысяч тонн муки, и в этом году планирует продать 1,4 миллиона тонн. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли.Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Сначала пошлину ввели до 1 ноября 2023 года. Тогда импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре срок был продлен до 1 марта 2024 года, а пошлина увеличена на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван силагава, зерно, хлеб