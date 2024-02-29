https://sputnik-georgia.ru/20240229/kak-prodlenie-poshliny-na-import-muki-v-gruzii-otrazitsya-na-mukomolakh--mnenie-eksperta-286646353.html
Как продление пошлины на импорт муки в Грузии отразится на мукомолах – мнение эксперта
Как продление пошлины на импорт муки в Грузии отразится на мукомолах – мнение эксперта
Sputnik Грузия
Благодаря введению пошлины, на сегодняшний день три отрасли в стране работают исправно, заявил глава Ассоциации 29.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-29T20:02+0400
2024-02-29T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Стабильная ситуация на рынке пшеницы и муки в Грузии продолжится на фоне продления временной пошлины на импорт муки, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава. Правительство продлило срок действия постановления о введении временной пошлины на импорт муки, который действует в стране с 12 июня 2023 года, до 1 сентября 2024 года. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба. По его словам, благодаря введению пошлины, на сегодняшний день три отрасли в стране работают исправно. В частности, это касается фермеров, производящих пшеницу, мелькомбинатов и производителей хлеба. Силагава отметил, что до июня 2023 года, примерно 1,5-2 года мелькомбинаты и фермеры находились в неравных условиях в связи с импортом муки, так как Россия ввела плавающую пошлину на пшеницу. "В то время неравные условия пошлин на муку и пшеницу (на муку был 0, плавающая пошлина на пшеницу – иногда 40 долларов, иногда 60 долларов) привели к тому, что импорт осуществлялся в пользу муки. К июню 2023 года мы дошли до того, что каждая пятая партия муки, экспортируемой из России, ввозилась в Грузию, что стало очень серьезной проблемой", – сказал он. Грузия продлила срок действия пошлины на ввозимую муку >>Силагава подчеркнул, что если бы так продолжилась, мелькомбинаты прекратили бы работу, и встала бы проблема реализации местной пшеницы. На сегодняшний день стоимость 1 мешка муки в пределах 48-50 лари, что значительно ниже, чем в прошлом году, когда он стоил примерно 65 лари. Продление правительством Грузии пошлины до сентября Силагава объяснил тем, что в июне начинается сбор нового урожая, и к сентябрю происходит его сдача и реализация. Эксперт считает, что пошлина должна быть продлена до тех пор, пока будет действовать плавающая пошлина на пшеницу. По информации Силагава, в прошлом году Россия реализовала 800 тысяч тонн муки, и в этом году планирует продать 1,4 миллиона тонн. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Пошлина на муку не помогла – грузинские фермеры все еще не могут реализовать пшеницу >>Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли.Дело в цене – министр о проблемах производителей зерна в Грузии >>Сначала пошлину ввели до 1 ноября 2023 года. Тогда импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре срок был продлен до 1 марта 2024 года, а пошлина увеличена на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван силагава, зерно, хлеб
экономика, грузия, новости, леван силагава, зерно, хлеб
Как продление пошлины на импорт муки в Грузии отразится на мукомолах – мнение эксперта
20:02 29.02.2024 (обновлено: 20:25 29.02.2024)
Благодаря введению пошлины, на сегодняшний день три отрасли в стране работают исправно, заявил глава Ассоциации
ТБИЛИСИ, 29 фев – Sputnik. Стабильная ситуация на рынке пшеницы и муки в Грузии продолжится на фоне продления временной пошлины на импорт муки, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава.
Правительство продлило срок действия постановления о введении временной пошлины на импорт муки, который действует в стране с 12 июня 2023 года, до 1 сентября 2024 года. Целью введения пошлины правительство назвало повышение конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействие ее реализации на местном рынке. Правительство приняло такое решение при условии, что сектор не допустит подорожания хлеба.
"Постановление введения импортной пошлины на муку сработало очень серьезно. Сегодня на рынке стабилизация. Продление этого постановления продолжает стабильную ситуацию, в том числе и для фермеров (в части сдачи мельницам урожая будущего июля месяца), для стабильной работы мельниц, а также мы знаем, что цена на хлеб стабильна и ей ничего не угрожает", – заявил Силагава в пресс-клубе "Квира".
По его словам, благодаря введению пошлины, на сегодняшний день три отрасли в стране работают исправно. В частности, это касается фермеров, производящих пшеницу, мелькомбинатов и производителей хлеба.
Силагава отметил, что до июня 2023 года, примерно 1,5-2 года мелькомбинаты и фермеры находились в неравных условиях в связи с импортом муки, так как Россия ввела плавающую пошлину на пшеницу.
"В то время неравные условия пошлин на муку и пшеницу (на муку был 0, плавающая пошлина на пшеницу – иногда 40 долларов, иногда 60 долларов) привели к тому, что импорт осуществлялся в пользу муки. К июню 2023 года мы дошли до того, что каждая пятая партия муки, экспортируемой из России, ввозилась в Грузию, что стало очень серьезной проблемой", – сказал он.
Силагава подчеркнул, что если бы так продолжилась, мелькомбинаты прекратили бы работу, и встала бы проблема реализации местной пшеницы.
На сегодняшний день стоимость 1 мешка муки в пределах 48-50 лари, что значительно ниже, чем в прошлом году, когда он стоил примерно 65 лари.
Продление правительством Грузии пошлины до сентября Силагава объяснил тем, что в июне начинается сбор нового урожая, и к сентябрю происходит его сдача и реализация.
Эксперт считает, что пошлина должна быть продлена до тех пор, пока будет действовать плавающая пошлина на пшеницу.
По информации Силагава, в прошлом году Россия реализовала 800 тысяч тонн муки, и в этом году планирует продать 1,4 миллиона тонн.
"В противовес этому можно предположить, что это постановление (правительства Грузии, ред.) будет работать серьезно. Наряду со всем положительным, что принесло это постановление, оно приносит и то, что стабильная работа мелькомбинатов обеспечивает продовольственную безопасность", – отметил он.
Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна.
В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась.
Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России.
Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли.
Сначала пошлину ввели до 1 ноября 2023 года. Тогда импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре срок был продлен до 1 марта 2024 года, а пошлина увеличена на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм.
Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.