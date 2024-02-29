https://sputnik-georgia.ru/20240229/papuashvili-es-dolzhen-distantsirovatsya-ot-klevetnicheskikh-obvineniy-evrodeputatov-286645754.html

Папуашвили: ЕС должен дистанцироваться от клеветнических обвинений евродепутатов

Папуашвили: ЕС должен дистанцироваться от клеветнических обвинений евродепутатов

Sputnik Грузия

Зарубежные политики, которые были лояльны к жестокому режиму Саакашвили, а сейчас критикуют "Грузинскую мечту" – не друзья Грузии, сказал Папуашвили 29.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-29T19:00+0400

2024-02-29T19:00+0400

2024-02-29T19:23+0400

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ТБИЛИСИ, 29 фев — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал ЕС дистанцироваться от клеветнических обвинений депутатов Европарламента в ответ на поправки, инициированные европарламентарием Анной Фотыга, с призывом о помиловании экс-президента Михаила Саакашвили.Согласно поправкам Фотыги к резолюции, Европарламент вновь призывает освободить Саакашвили по гуманитарным соображениям и призывает президента Саломе Зурабишвили использовать свое конституционное право на его помилование. Ранее к помилованию Саакашвили призвал глава МИД Польши Радослав Сикорский, назвав экс-президента "символом модернизации Грузии".По его словам, западные друзья и покровители Саакашвили "остаются верны созданному ими же мифу" вокруг экс-президента, что указывает на полную потерю ими связи с реальностью."В то время, как лоббисты Саакашвили приветствуют "заслуги" экс-президента Грузии, для большинства грузин все это диаметрально наоборот. Более того, такие необъяснимые заявления западных политиков создают определенный когнитивный диссонанс, люди начинают задаваться вопросом, как демократический запад может вновь поддерживать авторитарную фигуру", – сказал Папуашвили. Саакашвили – криминал, а не символ модернизации Грузии – Мдинарадзе>>По его словам, это также порождает подозрения о том, не являются ли декларированные "западные ценности" простым трюком для достижения определенных геополитических целей. "В отличие от искусственно созданного международного имиджа Саакашвили, грузины лично знают, что принес его режим стране и отдельным людям", – заявил Папуашвили. Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе>>По его словам, десятилетнее правление Саакашвили запомнилось грузинскому народу массовым нарушением прав человека, заглушенными СМИ, терроризированным бизнесом, элитарной коррупцией, высокомерием в отношении своего же народа и трусливым поведением во время августовской войны 2008 года. Зарубежные друзья и покровители Саакашвили молчали, несмотря на массовое нарушение прав человека в 2003-2012 годах, а после смены власти в Грузии, когда произошли впечатляющие демократические преобразования, что доказано конкретными цифрами, уже 10 лет эти люди ругают грузинское правительство, отметил Папуашвили. "Зарубежные политики, которые были лояльны к жестокому режиму Саакашвили, а сейчас безосновательно критикуют "Грузинскую мечту" (правящая партия Грузии – ред.), являются друзьями Саакашвили, а не Грузии", – сказал спикер парламента.Основанный ЕС фонд вмешивается в выборы в Грузии – спикер парламента>>Спикер парламента подчеркнул, что об отношении народа к Саакашвили говорит то, что начиная с 2012 года основанная им бывшая партия власти "Единое национальное движение" проиграла все восемь выборов.В завершение он подчеркнул важность интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, михаил саакашвили, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , европарламент, мид польши, евросоюз, грузия - евросоюз