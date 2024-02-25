https://sputnik-georgia.ru/20240225/vrachi-respublikanskoy-bolnitsy-v-tbilisi-dovolny-resheniem-premer-ministra-gruzii-286531760.html

Врачи Республиканской больницы в Тбилиси довольны решением премьер-министра Грузии

Врачи Республиканской больницы в Тбилиси довольны решением премьер-министра Грузии

После завершения строительства новой клиники будет необходимо набрать сотрудников, а часть территории используют для инвестиционных целей 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T17:29+0400

2024-02-25T17:29+0400

2024-02-25T18:05+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

республиканская больница

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Неожиданно разговор с премьер-министром о будущем Республиканской больницы в Тбилиси обернулся так, как мы того хотели, сказала заведующая отделением кардиологии Нино Отаришвили. Правительство Грузии 24 февраля после встречи премьера Ираклия Кобахидзе с врачами приняло решение остановить процесс расформирования Центральной университетской клиники им. академика Н. Кипшидзе (Республиканская больница) и демонтажа здания. По ее словам, уже после завершения строительства новой клиники будет необходимо набрать сотрудников, а часть территории используют для инвестиционных целей. Что касается тех сотрудников больницы, которые уже согласились и получили компенсацию от государства, то, по словам врача Кахи Хуцишвили, при желании они смогут вернуться на работу в Республиканскую больницу. "Будут люди, которые не хотят больше работать и они покинут коллектив, а те, у кого будет желание вернуться назад, никто не будет против", – сказал Хуцишвили. Протест медиков Протест работников Республиканской больницы начался после решения властей демонтировать аварийное здание медучреждения и построить на ее месте современную больницу европейских стандартов. В связи с демонтажем здания Минздрав предложил сотрудникам на выбор денежную компенсацию или работу в другой клинике. Они должны были принять решение до 5 марта. Однако часть медиков выступила против предложения, заявляя, что властям нужна только территория больницы и новое здание клиники построено не будет. А предложение насчет выплат медперсоналу они назвали попытками шантажа и подкупа. Правительство Грузии остановило демонтаж Республиканской больницы >>Тем не менее, Минздрав Грузии уже начал выплату компенсаций работникам Республиканской больницы. Около 350 сотрудников клиники уже выбрали предложенный им пакет компенсаций и подтвердили его соответствующим договором. Сотрудникам больницы предложили выдачу компенсации за целый год, в случае отказа от работы в другом месте, трудоустройство минимум на той же позиции в другой клинике и денежную компенсацию за четыре месяца. Республиканская больница Республиканская больница была построена в начале 1970-х годов и сегодня находится в плачевном состоянии. Минздрав намерен преобразить клинику в течение 36-48 месяцев. Часть медперсонала ранее опротестовывала запланированное строительство, опасаясь потери рабочих мест. Новая клиника будет рассчитана на более чем 500 коек и будет включать амбулаторию и дневной стационар, рассчитанный более чем на 100 мест. В клинике откроется детский онкогематологический центр, центральный банк крови, отвечающий современным стандартам. На территории также появится аптека, учебные пространства, медицинская библиотека, пространства телемедицины и др. При этом Республиканская больница сохранит статус университетской клиники. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 января 2024 года на заседании правительства заявил, что Минздрав очень много работал над этим вопросом – изучил положение Республиканской больницы как в финансовом, так и инфраструктурном плане, насколько она отвечает нормам безопасности и международным требованиям. В процесс были включены как грузинские, так и международные эксперты. Скандал с демонтажем больницы в Тбилиси – началась выплата компенсаций врачам>>Эксперты провели пять различных исследований и подготовили соответствующие заключения. Эксперты установили, что здание не подлежит реконструкции и ремонту и нужно его демонтировать. Во вторник, 23 января, стало известно, что здание Республиканской больницы было повреждено в результате сильного ветра, поэтому инспекция труда закрыла опасные зоны медучреждения и ограничила передвижение по территории. Между тем часть сотрудников Республиканской больницы подала иск в Тбилисский городской суд с требованием приостановить и признать недействительным постановление правительства о реорганизации медучреждения, а также о его демонтаже. Демонтаж Республиканской больницы – Минздрав Грузии продлил срок реорганизации клиники >>Республиканская больница является частью государственного "Медицинского холдинга Грузии", который был создан для обеспечения здоровой конкуренции между государственными и частными клиниками. В холдинг также входят Тбилисская инфекционная больница, Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, Центр регионального здравоохранения и Батумская клиническая республиканская больница.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, республиканская больница, министерство здравоохранения грузии