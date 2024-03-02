https://sputnik-georgia.ru/20240302/skandal-vokrug-ikony-svyatoy-matrony-v-gruzii-prodolzhaetsya-vernut-li-obraz-v-khram-286669256.html

Скандал вокруг иконы святой Матроны в Грузии продолжается: вернут ли образ в храм?

Скандал вокруг иконы святой Матроны в Грузии продолжается: вернут ли образ в храм?

Sputnik Грузия

При Патриархии создана специальная комиссия, которой предстоит решить, где и в каком храме окажется икона, утверждают СМИ 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T16:00+0400

2024-03-02T16:00+0400

2024-03-02T16:00+0400

святая матрона

скандал с иконой святой матроны

тбилиси

иосиф сталин

ната перадзе

ирма инашвили

альянс патриотов

консервативное движение

патриархия грузии

религия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Вопрос нахождения иконы святой Матроны Московской в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси оказался под вопросом, настоятель храма Иоване (Мчедлишвили) не может сказать, когда икона вернется в храм. Икона святой Матроны Московской, пожертвованная храму партией "Альянс патриотов", оказалась в центре скандала после того, как общественности стало известно, что на одном из клейм изображен советский вождь Иосиф Сталин. Патриархия Грузии признала клеймо не соответствующим канону жития, и икону вынесли из храма для исправления. Сейчас в храме Святой Троицы есть икона Матроны Московской, которая соответствует канонам. Не знает о судьбе иконы и лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили. По заказу партии скандальную икону написал грузинской иконописец. "Судьба иконы перешла в прерогативу Патриархии. Что они собираются делать и что уже сделали, у меня нет информации", – сказала Инашвили. Скандал с иконой в Грузии: осквернившая икону гражданская активистка вышла на свободу >>>Между тем СМИ утверждают, что при Патриархии создана специальная комиссия, которой предстоит решить, где и в каком храме окажется икона. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии, начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, закрепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Необходимо ужесточить законодательство – Кобахидзе о скандале с иконой святой Матроны >>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. После этого, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. Суд установил, что Перадзе 9 января 2024 года облила краской икону святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых был изображен советский вождь Иосиф Сталин, и 2 февраля в качестве наказания назначил ей административное заключение на пять суток. Перадзе была арестована дома в тот же день. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства >>>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. Десятого января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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