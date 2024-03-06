https://sputnik-georgia.ru/20240306/saakashvili-ne-imeet-prava-uchastvovat-v-politike-gruzii--glava-minyusta-286712250.html

Саакашвили не имеет права участвовать в политике Грузии – глава Минюста

Саакашвили не имеет права участвовать в политике Грузии – глава Минюста

Sputnik Грузия

Саакашвили не гражданин Грузии, не имеет активного или пассивного избирательного права и не может быть депутатом, заявил министр 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T09:01+0400

2024-03-06T09:01+0400

2024-03-06T09:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не имеет права участвовать в политике Грузии, так как является гражданином Украины, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" собирает в Грузии подписи для помилования Саакашвили. Сам он заявил, что решил включиться в предвыборную кампанию "Единого национального движения" перед парламентскими выборами 26 октября. В "Нацдвижении" уже поддержали это решение. Он отметил, что ему непонятно, как может помилование украинского политика сказаться на деполяризации в Грузии. "Саакашвили не грузинский политик, он украинский политик, и поэтому, если мы говорим об ослаблении или прекращении политической деполяризации в Грузии, в данном случае мне непонятно, что такое помилование гражданина Украины, совершившего преступление в Грузии и отбывающего тут наказание, связано с политической деполяризацией", – сказал Брегадзе. Рати Брегадзе отметил, что для него неприемлемы призывы к политическим действиям в Грузии со стороны иностранного гражданина. Реальность помилования Саакашвили: мнения грузинских политиков >>"Если он кого-то призывает к совершению определенных действий, я бы желал, чтобы ни один политик не подчинялся его призывам, так как он не гражданин Грузии, не имеет активного или пассивного избирательного права и не может быть депутатом", – сказал Брегадзе. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили уже больше года избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". По законодательству Грузии помилование возможно лишь в отношении дел, по которым вынесен приговор. Тбилисский городской суд же еще не вынес приговор Саакашвили по трем делам – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе >>> Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Оппозиция предлагает масштабную амнистию в Грузии – шансы Саакашвили >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Это моральное решение – президент Грузии ответила на вопрос о помиловании Саакашвили >>>В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, украина