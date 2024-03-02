https://sputnik-georgia.ru/20240302/realnost-pomilovaniya-saakashvili-mneniya-gruzinskikh-politikov-286670612.html

Реальность помилования Саакашвили: мнения грузинских политиков

Реальность помилования Саакашвили: мнения грузинских политиков

Sputnik Грузия

С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода 02.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-02T18:00+0400

2024-03-02T18:00+0400

2024-03-02T18:07+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

единое национальное движение

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0f/286331669_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_c8fcf96d44944aa3dbc3664682973c81.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Вопрос помилования осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стал одной из самых обсуждаемых тем в предверии выборов: власти утверждают, что это недопустимо, а мнения в оппозиции разделились. Саакашвили в Грузии отбывает шестилетний срок за должностные преступления по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Вопрос его помилования поднимает основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", и он является темой активного обсуждения в Европарламенте, который на этой неделе принял даже резолюцию на эту тему. По мнению одного из активных представителей правящей партии Михаила Сарджвеладзе, сейчас европарламентарии готовят почву для последующего помилования экс-президента. "Все указывает на то, что Саломе Зурабишвили пытается подготовить платформу для принятия решения о помиловании Саакашвили. На это указывает множество вещей, и это серьезная история", – сказал Сарджвеладзе. Оппозиция предлагает масштабную амнистию в Грузии – шансы Саакашвили >>>Президенту Саломе Зурабишвили нужно серьезное основание для того, чтобы принять решение, добавил он. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подобные резолюции Европарламента с рекомендациями о помиловании Саакашвили являются показателем давления и попыткой вмешаться в грузинское правосудие. Между тем, как оказалось, помилование экс-президента Грузии приемлемо не для всех оппозиционных политиков. Репутации Грузии наносит вред не заключение Саакашвили, а его действия – Каладзе >>>"Я считаю, что Саломе Зурабишвили не должна помиловать Михаила Саакашвили", – говорит депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Ана Бучукури. Единственными же, кто настаивает на помиловании, стали представители основанной им партии "Единое национальное движение", которые не скрывают, что хотят использовать Саакашвили для повышения рейтингов перед парламентскими выборами, несмотря на то, что экс-президент Грузии как гражданин Украины не имеет права заниматься любой политической деятельностью в Грузии. Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили уже больше года избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". Это моральное решение – президент Грузии ответила на вопрос о помиловании Саакашвили >>>Тем временем осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил включиться в предвыборную кампанию "Единого национального движения". В самой партии уже поддержали это решение. Теперь партия активно собирает подписи для обращения к президенту о помиловании. По законодательству Грузии помилование возможно лишь в отношении дел, по которым вынесен приговор. Тбилисский городской суд же еще не вынес приговор Саакашвили по трем делам – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Когда Саакашвили перевезут в тюрьму? >>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили поправился, но находится в депрессии – новое заключение врачей >> В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , единое национальное движение, тбилисский городской суд