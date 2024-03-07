https://sputnik-georgia.ru/20240307/novaya-koalitsiya-plany-oppozitsii-prognozy-partii-vlasti--gruziya-za-7-mesyatsev-do-vyborov-286736119.html

Новая коалиция, планы оппозиции, прогнозы партии власти — Грузия за 7 месяцев до выборов

Новая коалиция, планы оппозиции, прогнозы партии власти — Грузия за 7 месяцев до выборов

Sputnik Грузия

Парламентские выборы состоятся 26 октября — это будут первые выборы за последние 20 лет в стране, которые пройдут по пропорциональной системе 07.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-07T09:01+0400

2024-03-07T09:01+0400

2024-03-07T09:07+0400

выборы

парламентские выборы

выборы в грузии в объективе sputnik

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грузинская мечта - демократическая грузия

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политика

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" нацелена на получение конституционного большинства по результатам предстоящих через семь месяцев выборов, оппозиция же собирает силы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября. Это будут первые выборы в Грузии за последние 20 лет, которые будут проходить по пропорциональной системе, то есть парламент Грузии будет полностью сформирован из партийных списков партий, преодолевших барьер в 5%, и в нем не будет депутатов, избранных на местах путем прямого голосования. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. На данный момент поддержка правящей партии, по словам ее лидеров, составляет 60% избирателей. При этом в "Грузинской мечте" уверены, что барьер в 5% удастся преодолеть лишь одной оппозиционной партии "Единое национальное движение". А такие игроки политической сцены, как партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию", партия банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и другие, останутся за бортом. На что рассчитывает "Грузинская мечта" на предстоящих выборах – ответ главы парламента >>>Тем временем в правящей партии не воспринимают мелкие партии "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа" как отдельные силы и называют их "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Новая коалиция На сегодняшний день оппозиция в Грузии разрознена, и партии никак не могут договориться о будущем сотрудничестве перед выборами. Попытка создать коалицию была лишь у "Единого национального движения", но к ним согласилась присоединиться лишь партия Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели". Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков >>>Перед выборами свои силы объединили партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". А вот партии "Лело для Грузии", несмотря на неоднократные заявления о готовности и открытости к сотрудничеству, создать коалицию так и не удалось. Теперь о создании партии уже открыто заявил бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелия. Эксперты предположили, что стоит ждать создания новой коалиции, так как номер 4, согласно избирательной коалиции, принадлежит еще одной оппозиционной партии – "Государство для народа". Между тем о завершении переговоров с Мелия заявил основатель оппозиционного канала "Мтавари архи" Ника Гварамия, ранее сообщивший, что займет в ближайшее время партийную должность. Правда, в правящей партии уже заявили, что новой силы не опасаются. Гварамия был главным мотором "Нацдвижения" – оппозиционер >>>"Ничего нового не происходит, – считает Папуашвили. – Вспомните предвыборные периоды 2020 и 2016 годов. Происходит ровно то же самое. И я удивлен, что такими же методами пытаются запутать грузинское общество. На самом деле, это клоны "Национального движения". Поэтому главное, чтобы общественность поняла, что это клоны". Страсти по кодексу А пока партии определяются с местом и соратниками перед выборами, в Грузии снова остается открытым вопрос Центральной избирательной комиссии. Парламенту до выборов предстоит избрать председателя ЦИК, так как, несмотря на то, что в статусе исполняющего обязанности Георгий Каландаришвили провел уже четыре промежуточных выборов, оппозиция все равно периодически поднимает вопрос о его легитимности. Грузинский народ развлекают различными вето президента – оппозиционер >>>Теперь парламент Грузии предпринимает уже третью попытку сделать выборы председателя и членов ЦИК максимально не вызывающими вопросов и не создающими проблем с избранием. На новые поправки, предполагающие возвращение к двухступенчатой модели избрания членов ЦИК, правда, при этом дающие право правящей партии выбрать председателя, несмотря на протест оппозиции, президент Грузии наложила вето. Правящая партия "Грузинская мечта" считает, что вето направлено напрямую против Каландаришвили. Политик подчеркнул, что вето будет обязательно преодолено, так как действующее законодательство не дает возможности выбрать нового председателя. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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