https://sputnik-georgia.ru/20240309/pravyaschaya-partiya-gruzii-prodolzhaet-podgotovku-k-vyboram--pervye-vstrechi-i-plany-286767043.html

Правящая партия Грузии продолжает подготовку к выборам – первые встречи и планы

Правящая партия Грузии продолжает подготовку к выборам – первые встречи и планы

Sputnik Грузия

В партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге 09.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-09T18:04+0400

2024-03-09T18:04+0400

2024-03-09T18:19+0400

парламентские выборы

выборы

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" продолжает активные встречи в регионах для мобилизации актива в преддверии предвыборной кампании перед парламентскими выборами. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.На этот раз лидеры встречались с избирателями региона Самегрело-Земо Сванети. Этот регион один из самых проблемных для правящей партии, как показывают результаты выборов. Новая коалиция, планы оппозиции, прогнозы партии власти — Грузия за 7 месяцев до выборов >>>По итогам последних выборов в органы местной власти в районе Цаленджиха кандидат от правящей партии даже не смог занять место мэра, проиграв представителю оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Мы никому не позволим разрушить нашу страну снова и навсегда, поэтому эти выборы важны, и нашей партии необходимо мобилизоваться", – добавил политик. В правящей партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге. Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков >>>"Как может политическая сила, находящаяся во власти, с одной стороны, говорить о поддержке 60% населения, а с другой – бояться того, что не сможет контролировать избирательные комиссии", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Для Грузии" Бека Лилуашвили. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК >>>Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы, выборы, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, новости, грузия, политика