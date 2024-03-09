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Правящая партия Грузии продолжает подготовку к выборам – первые встречи и планы
Правящая партия Грузии продолжает подготовку к выборам – первые встречи и планы
Sputnik Грузия
В партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге 09.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-09T18:04+0400
2024-03-09T18:04+0400
2024-03-09T18:19+0400
парламентские выборы
выборы
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" продолжает активные встречи в регионах для мобилизации актива в преддверии предвыборной кампании перед парламентскими выборами. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.На этот раз лидеры встречались с избирателями региона Самегрело-Земо Сванети. Этот регион один из самых проблемных для правящей партии, как показывают результаты выборов. Новая коалиция, планы оппозиции, прогнозы партии власти — Грузия за 7 месяцев до выборов >>>По итогам последних выборов в органы местной власти в районе Цаленджиха кандидат от правящей партии даже не смог занять место мэра, проиграв представителю оппозиционной партии "Единое национальное движение". "Мы никому не позволим разрушить нашу страну снова и навсегда, поэтому эти выборы важны, и нашей партии необходимо мобилизоваться", – добавил политик. В правящей партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге. Быть или не быть коалиционному правительству в Грузии – мнение политиков >>>"Как может политическая сила, находящаяся во власти, с одной стороны, говорить о поддержке 60% населения, а с другой – бояться того, что не сможет контролировать избирательные комиссии", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Для Грузии" Бека Лилуашвили. Выборы 2024 По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Какова вероятность кибератак во время выборов в Грузии – ответ главы ЦИК >>>Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы, выборы, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, новости, грузия, политика
парламентские выборы, выборы, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, новости, грузия, политика
Правящая партия Грузии продолжает подготовку к выборам – первые встречи и планы
18:04 09.03.2024 (обновлено: 18:19 09.03.2024)
В партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководство правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" продолжает активные встречи в регионах для мобилизации актива в преддверии предвыборной кампании перед парламентскими выборами.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.
"В ближайшие месяцы мы начнем подготовку к выборам. Я уверен, что в семьях "Грузинской мечты" не останется человека, который не будет бороться за конституционное большинство", – сказал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.
На этот раз лидеры встречались с избирателями региона Самегрело-Земо Сванети. Этот регион один из самых проблемных для правящей партии, как показывают результаты выборов.
По итогам последних выборов в органы местной власти в районе Цаленджиха кандидат от правящей партии даже не смог занять место мэра, проиграв представителю оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Эти выборы очень важны для нашей страны, – заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили. – Сегодня в стране стабильность и мир. Мы сохранили мир, стабильность и сильный, быстрый экономический рост. Однако те риски, которые существовали перед страной в прошлом году, вызовы, которые были связаны с безопасностью и вовлечением нашей страны в войну, открытием "второго фронта", никуда не делись. Я говорил об этих проблемах с избирателем, активом нашей партии и сказал ему, что победа "Грузинской мечты" является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития".
"Мы никому не позволим разрушить нашу страну снова и навсегда, поэтому эти выборы важны, и нашей партии необходимо мобилизоваться", – добавил политик.
В правящей партии заявляют, что их поддерживает 60% населения, между тем как оппозиция сомневается в таком высоком рейтинге.
"Как может политическая сила, находящаяся во власти, с одной стороны, говорить о поддержке 60% населения, а с другой – бояться того, что не сможет контролировать избирательные комиссии", – заявил один из лидеров оппозиционной партии "Для Грузии" Бека Лилуашвили.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку.
Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.