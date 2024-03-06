https://sputnik-georgia.ru/20240306/nikakikh-no-prezident-gruzii-ne-sobiraetsya-podpisyvat-pomilovanie-saakashvili-286737120.html

Никаких но: президент Грузии не собирается подписывать помилование Саакашвили?

Никаких но: президент Грузии не собирается подписывать помилование Саакашвили?

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили уже больше года избегала ответа касательно вопроса помилования Саакашвили 06.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-06T22:44+0400

2024-03-06T22:44+0400

2024-03-06T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Никто не имеет права диктовать мне, помиловать или нет осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, мое "никогда" остается в силе, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Саакашвили в Грузии отбывает шестилетний срок за должностные преступления по двум уголовным делам. Вопрос его помилования поднимает основанная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", и он является темой активного обсуждения в Европарламенте, который на прошлой неделе принял даже резолюцию на эту тему. Она еще раз подтвердила свое первое заявление ("Нет, никогда" – прим. ред.) про помилование Саакашвили. "Я один раз сказала и никаких "но" в этом вопросе не существует", – отметила Зурабишвили. Саакашвили не имеет права участвовать в политике Грузии – глава Минюста >>>Президент уже больше года избегала ответа касательно вопроса помилования Саакашвили, хотя изначально по данной теме у нее была четкая позиция. При этом глава государства назвала давлением резолюцию Европарламента и заявления по поводу помилования. Также Зурабишвили отказалась отвечать на вопрос, вернут ли Саакашвили гражданство, заявив, что такого запроса не было, а гипотетические ситуации она не комментирует. Тем временем осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил включиться в предвыборную кампанию "Единого национального движения". В самой партии уже поддержали это решение. Теперь партия активно собирает подписи для обращения к президенту о помиловании. По законодательству Грузии помилование возможно лишь в отношении дел, по которым вынесен приговор. Тбилисский городской суд же еще не вынес приговор Саакашвили по трем делам – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Реальность помилования Саакашвили: мнения грузинских политиков >>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Ждать ли заключенным в Грузии амнистии? Политики не могут прийти к единому мнению >>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили и Кезерашвили тратят на лоббистов сотни тысяч долларов – новый скандал в Грузии >>>В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , единое национальное движение, европарламент