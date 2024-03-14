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Абашидзе: формат пражских переговоров позволил снизить напряженность между Грузией и РФ

Абашидзе: формат пражских переговоров позволил снизить напряженность между Грузией и РФ

Sputnik Грузия

В течение многих лет новый спецпредставитель правительства Грузии работал в министерстве иностранных дел, в посольстве Грузии в России, сказал Абашидзе 14.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-14T18:01+0400

2024-03-14T18:01+0400

2024-03-14T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Неформальный диалог между Грузией и Россией, который проходил в Праге с участием Григория Карасина, ныне члена Совета Федерации России, позволил снизить градус напряженности между странами, заявил грузинский дипломат Зураб Абашидзе, подводя итоги проделанной работы. Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Абашидзе занимал пост спецпредставителя по вопросам отношений с Россией с 2012 года. На этой должности 11 марта его сменил Георгий Каджая, а Абашидзе стал советником премьера. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Любая маленькая искра могла перерасти в большое насилие. Поэтому когда премьер-министр Бидзина Иванишвили принял правильное решение попытаться снизить этот высокий градус, чтобы успокоить ситуацию в стране и начать экономическую стабилизацию, мы решили начать этот неформальный, т.н. пражский диалог диалог и с 2012 года было проведено 26 встреч. За этот период нам удалось добиться того, что напряженность действительно спала", - заявил Абашидзе. Как отметил дипломат, по оценке западных партнеров, этот диалог в определенной мере способствовал подписанию соглашения об ассоциации в 2014 году без каких-либо проблем, затем последовал безвизовый режим с Евросоюзом, а теперь уже статус кандидата в ЕС. При этом, по словам Абашидзе, в торговых отношениях между странами также существовал большой дисбаланс, который в итоге удалось исправить. Дипломат также напомнил, что в 2011 году Грузия поддержала вступление России во Всемирную торговую организацию. "Мы должны были это использовать. Россия взяла на себя нормальные торговые обязательства. Сегодня в Россию экспортировано продукции на миллиарды долларов, это способствовало развитию ряда отраслей, что было использовано на благо Грузии", - заявил Абашидзе. По его словам, этот формат также облегчил жизнь многочисленной грузинской диаспоры в России. Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами >>"Это огромная диаспора и точно никто не может сказать сколько грузин там проживают, но факт, что сотни тысячи, их положение улучшилось, они включились в нашу жизнь, инвестиции поступили в Грузию", - отметил Абашидзе. Неформальные переговоры По словам дипломата, с первого дня существования формата была поддержка со стороны западных партнеров. "Я ездил в Брюссель, у меня были встречи в НАТО, в ЕС, я посетил Вашингтон - там была полная поддержка. Нам говорили: обязательно продолжайте этот диалог. Невообразимо, чтобы не было линии коммуникации между двумя соседними странами, какими бы сложными и драматичными ни были бы отношения", - заявил Абашидзе. Дипломат также ответил критикам этого неформального формата диалога с Россией, которые утверждают, что встречи не были публичными. По его словам, на самых встречах были деловые отношения. "Мы, конечно, не подписывали никаких документов, меморандумов. Это был и остается неформальным форматом диалога", - подчеркнул дипломат. Замена Теперь, как отметил Абашидзе, в этом формате будет новая личность - Георгий Каджая, который ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. По информации Абашидзе, Каджая родом из Абхазии в свое время Каджая был помощником национального героя страны, грузинского политического, государственного и общественного деятеля, экс-председателя Совета обороны и Совета министров Абхазской АР Жиули Шартава. Почему Абашидзе покинул свой пост – ответ премьера Грузии >>В течение многих лет он работал в министерстве иностранных дел, в посольстве Грузии в России, сказал Абашидзе. "Затем уже здесь, в правительственной администрации, был моим помощником и в течение последних четырех лет возглавлял наш отдел в Москве. Он хорошо осведомлен в этом вопросе, он серьезный, организованный, квалифицированный человек, я думаю, он хорошо поведет это дело", - отметил Абашидзе. Угрозы По словам Абашидзе, часто говорят, что такой сложной, опасной ситуации в истории человечества не было со времен Второй мировой войны. Дипломат напомнил про Карибский кризис в августе 1962 года. Тогда существовала угроза настоящей ядерной конфронтации, но нынешняя ситуация, по оценке дипломата, еще опаснее, чем была тогда. Большая опасность грозит человечеству, особенно таким маленьким государствам, как Грузия, подчеркнул дипломат. "Я не хочу нагнетать, но если мы не будем двигаться очень осторожно, если мы отступим, то можем можем оказаться в такой ситуации, что не сможем найти друг друга в темноте, и никто помочь нам не сможет. Мы должны это хорошо знать, это реальность", - отметил Абашидзе. По словам дипломата, ситуация очень опасная и никто не говорит о рисках и угрозах. Сейчас задача номер один – это спасение, подчеркнул Абашидзе. "Мы пока еще не вышли из этой ситуации - не мы и никто другой. Поэтому особенно для маленького государства необходимо большая осторожность. Мы стоим твердо. Мы выдерживали и до сегодняшнего дня выдерживаем огромное давление. Так что сейчас я думаю, что Грузия делаем максимум из того, что может сделать своей прагматичной и разумной политикой", - заявил Абашидзе. Власти хотят продолжить прагматичную политику – премьер Грузии об отношениях с Россией>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Диалог между странами на сегодняшний день поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и Григория Карасина, проходящих в Праге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, зураб абашидзе, георгий каджая, григорий карасин, грузино-российские отношения