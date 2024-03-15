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Премьер Грузии посетит Баку и Ереван - что обсудят стороны

Премьер Грузии посетит Баку и Ереван - что обсудят стороны

Sputnik Грузия

Премьер Грузии счиатет, что очень важно обеспечение мира в регионе 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу, 16 марта, отправится с первым визитом в ранге главы правительства в Азербайджан, а через неделю - в Армению. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили. До визита премьер Грузии провел встречи с послами Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым и послом Армении в Грузии Ашотом Смбатяном. На встречах обсуждались вопросы развития стратегического партнерства и перспективы его развития. Мир и стабильностьПеред визитом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность обеспечения мира в регионе. Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД>>В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году по предварительной оценке составил 1,5 миллиарда долларов. Глава МИД Грузии надеется на открытие границы с Азербайджаном>>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году по предварительным данным составил 1,1 миллиард долларов. Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян, анонсы