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Премьер Грузии посетит Баку и Ереван - что обсудят стороны
Премьер Грузии посетит Баку и Ереван - что обсудят стороны
Sputnik Грузия
Премьер Грузии счиатет, что очень важно обеспечение мира в регионе 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу, 16 марта, отправится с первым визитом в ранге главы правительства в Азербайджан, а через неделю - в Армению. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили. До визита премьер Грузии провел встречи с послами Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым и послом Армении в Грузии Ашотом Смбатяном. На встречах обсуждались вопросы развития стратегического партнерства и перспективы его развития. Мир и стабильностьПеред визитом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность обеспечения мира в регионе. Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Грузия предлагает площадку для диалога Ереван-Баку – замглавы МИД>>В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году по предварительной оценке составил 1,5 миллиарда долларов. Глава МИД Грузии надеется на открытие границы с Азербайджаном>>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году по предварительным данным составил 1,1 миллиард долларов. Усиление Южного Кавказа как приоритет политики нового правительства Грузии – главное>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян, анонсы
грузия, новости, политика, азербайджан, армения, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, никол пашинян, анонсы
Премьер Грузии посетит Баку и Ереван - что обсудят стороны
10:51 15.03.2024 (обновлено: 10:52 15.03.2024)
Премьер Грузии счиатет, что очень важно обеспечение мира в регионе
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в субботу, 16 марта, отправится с первым визитом в ранге главы правительства в Азербайджан, а через неделю - в Армению.
Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.
"В субботу я отправлюсь с визитом в Азербайджан, за этим, через неделю, последует визит в Армению. У нас будет обсуждение всех вопросов, связанных с двухсторонним сотрудничеством", - сказал Кобахидзе.
До визита премьер Грузии провел встречи с послами Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым и послом Армении в Грузии Ашотом Смбатяном. На встречах обсуждались вопросы развития стратегического партнерства и перспективы его развития.
Перед визитом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность обеспечения мира в регионе.
"Очень важно обеспечение мира в регионе, и наша страна всегда играла положительную роль в этом вопросе, соответственно будет сделано все, чтобы наши двухсторонние отношения развивались, мы способствовали миру и стабильности", - сказал Кобахидзе.
Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии.
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Торговый оборот между странами в 2023 году по предварительной оценке составил 1,5 миллиарда долларов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Торговый оборот между странами в 2023 году по предварительным данным составил 1,1 миллиард долларов.
В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.