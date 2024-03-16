Стратегическое партнерство и проекты: что обсудили премьеры Грузии и Азербайджана?
14:50 16.03.2024 (обновлено: 15:25 16.03.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
© Сourtesy of Georgian Government
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Встречей с премьер-министром Азербайджана открылся первый визит Кобахидзе в Баку
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Основные направления стратегического партнерства и успешное сотрудничество в двух- и многосторонних форматах стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с его коллегой Али Асадовым в Баку.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
© Сourtesy of Georgian Government
Встречей с премьер-министром Азербайджана открылся первый визит Кобахидзе в Баку в ранге премьер-министра. Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.
По информации администрации правительства Грузии, на встрече Али Асадов еще раз поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии и подчеркнул важность первого официального визита в Баку в качестве главы правительства.
В ответ Ираклий Кобахидзе пригласил Али Асадова в Грузию. В ходе встречи также было уделено внимание дальнейшему углублению торгово-экономических связей и совместным региональным проектам. Отмечена важность Среднего коридора, в том числе с точки зрения грузоперевозок.
Стороны обсудили особую роль межправительственной экономической комиссии двух стран в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и отметили, что встречу планируется провести в ближайшее время.
Также была подчеркнута особая важность установления стабильности и мира в регионе и роль конструктивного диалога в этом процессе. Кобахидзе подтвердил готовность правительства Грузии продолжать способствовать процессу обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.
Мир и стабильность
Работа над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
© Сourtesy of Georgian Government
Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
© Сourtesy of Georgian Government
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Грузия и Азербайджан
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
© Сourtesy of Georgian Government
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и встреча с премьер-министром Али Асадовым
© Сourtesy of Georgian Government
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.