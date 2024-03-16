https://sputnik-georgia.ru/20240316/strategicheskoe-partnerstvo-i-proekty-chto-obsudili-premery-gruzii-i-azerbaydzhana----286880372.html

Стратегическое партнерство и проекты: что обсудили премьеры Грузии и Азербайджана?

Стратегическое партнерство и проекты: что обсудили премьеры Грузии и Азербайджана?

Sputnik Грузия

Встречей с премьер-министром Азербайджана открылся первый визит Кобахидзе в Баку 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T14:50+0400

2024-03-16T14:50+0400

2024-03-16T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Основные направления стратегического партнерства и успешное сотрудничество в двух- и многосторонних форматах стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с его коллегой Али Асадовым в Баку.Встречей с премьер-министром Азербайджана открылся первый визит Кобахидзе в Баку в ранге премьер-министра. Кобахидзе стал премьер-министром Грузии 8 февраля этого года, сменив на этом посту Ираклия Гарибашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По информации администрации правительства Грузии, на встрече Али Асадов еще раз поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра Грузии и подчеркнул важность первого официального визита в Баку в качестве главы правительства.Стороны обсудили особую роль межправительственной экономической комиссии двух стран в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и отметили, что встречу планируется провести в ближайшее время.Грузия, Азербайджан и Турция подписали Бакинскую декларацию >>>Также была подчеркнута особая важность установления стабильности и мира в регионе и роль конструктивного диалога в этом процессе. Кобахидзе подтвердил готовность правительства Грузии продолжать способствовать процессу обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.Мир и стабильностьРабота над усилением роли Южного Кавказа на мировой арене является одной из задач правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли, что готовы работать для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе, и предлагали Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.Глава МИД подтвердил готовность Грузии к содействию миру на Южном Кавказе >>>В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции >>>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля из Азербайджана в ЕС через Черное море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, азербайджан, баку, армения, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-азербайджанские отношения