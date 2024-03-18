https://sputnik-georgia.ru/20240318/sila-naroda--za-sem-mesyatsev-do-vyborov-v-gruzii-zaregistrirovana-novaya-partiya-286914776.html

"Сила народа" превратилась в партию

"Сила народа" превратилась в партию

Sputnik Грузия

Одной из главных задач "Силы народа" станет разоблачение бывшей правящей партии и ее сообщников, заявил лидер партии 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T17:56+0400

2024-03-18T17:56+0400

2024-03-18T19:43+0400

политика

грузия

новости

созар субари

михаил кавелашвили

гурам мачарашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Общественное движение "Сила народа", основанное покинувшими правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутатами, зарегистрировано как политическая партия. Председателем партии был единогласно избран депутат парламента Грузии Созар Субари. Его кандидатуру выдвинули Димитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Гурам Мачарашвили, Виктор Джапаридзе, Заал Микеладзе, Эка Сепашвили, Ираклий (Дачи) Берая, Давид Качарава, которые вместе с Субари и основали "Силу народа".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>На съезде партии были избраны ее председатель, секретарь, счетная комиссия, утверждено название и устав. По словам Субари, на новом этапе политической борьбы одной из главных задач политической партии "Сила народа" вместе с информированием общества станет разоблачение бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее сообщников – зарубежной агентуры за преступления, совершенные против Грузии и ее народа. Кроме того, как отметил Субари, той же агентуре было поручено открыть в Грузии второй фронт против России в 2022 году. По его словам, Грузия не сможет стать правовым государством, если не оценит тотальные нарушения прав человека со стороны бывшей правящей партии "Единое национальное движение", систематические преступления, пытки, убийства. "И наконец, если мы не оценим втягивание страны в войну 2008 года и оставленное мирное население в зоне военных действий, что привело к сотням жертв среди граждан страны", – заявил Субари. Пока "Национальное движение" и все его сообщники не будут привлечены к ответственности, мир, стабильность, экономическое благополучие, восстановление территориальной целостности и реализация национальных интересов в этой стране вдвойне усложнится, подчеркнул Субари. Общественное движение "Сила народа" станет партией >>По словам председателя партии, война 2008 года была беспрецедентным актом измены родине. Как считает политик, не зная всей правды об августовских событиях, будет сложно говорить с абхазами и осетинами. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. "Сила народа" – кто они?"Силу народа" в августе 2022 года основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение.Основавшие "Силу народа" депутаты активно сотрудничают с "Грузинской мечтой" в составе парламентского большинства.Подчиняется ли "Нацдвижение" указаниям пиарщика из США? Мнения в Грузии>>Движение "Сила народа" запомнилось резкой критики посольства США и ряда европарламентариев за их негативную оценку действий властей Грузии, а также как автор скандального законопроекта "Об агентах иностранного влияния", который провалился вследствие массовых беспорядков в Тбилиси.Выборы 2024В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей."Грузинская мечта" может получить конституционное большинство в парламенте – Кобахидзе>>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, созар субари, михаил кавелашвили, гурам мачарашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа"