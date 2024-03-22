https://sputnik-georgia.ru/20240322/bolee-5-tysyach-intimnykh-snimkov-poryadka-200-zhenschin---v-gruzii-zaderzhan-lzhe-fotograf-286986797.html

Более 5 тысяч интимных снимков порядка 200 женщин – в Грузии задержан лжефотограф

Более 5 тысяч интимных снимков порядка 200 женщин – в Грузии задержан лжефотограф

Sputnik Грузия

Мужчина обманным путем организовывал съемки интимного содержания 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T21:35+0400

2024-03-22T21:35+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Специальная следственная служба задержала 43-летнего мужчину в Тбилиси, который незаконно добыл более 5 тысяч фотографий и видеозаписей интимного характера порядка 200 женщин, говорится в заявлении ведомства. По информации Следственной службы, уличить мужчину удалось благодаря обращению одной из пострадавших, 19-летней девушки. Злоумышленника задержали по факту нарушения тайны личной жизни и принуждении к действиям сексуального характера. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствием установлено, что обвиняемый, используя созданные им фейковые страницы в соцсетях, размещал рекламу в интернете, в том числе в различных группах, куда приглашал молодых девушек на рекламную фотосессию женского постельного белья, предлагая соответствующую оплату.Мужчина представлялся девушкам фотографом, называя ненастоящее имя - "Нукри Джиошвили". Мужчина убедил 19-летнюю девушку принять участие в фотосессии, используя следующую схему: сначала он написал ей в соцсети с фальшивого аккаунта в соцсети и представился помощником фотографа. Девушке было обещано что рекламная фотосессия белья будет конфиденциальной, и ее лица не будет видно. Когда стороны обсудили условия, у девушки попросили номер телефона, на который позже ей позвонил "Нукри Джиошвили" и запланировал для нее тестовую фотосессию. Несовершеннолетнюю в Грузии принуждали отправлять интимные видео – ведется следствие>>В марте 2024 года обвиняемый привел девушку к себе на квартиру в столичном районе Глдани, где у него якобы была фото-студия, и незаконно снял фото девушки интимного характера. После фотосессии, мужчина продолжил общаться с ней по телефону и угрожал поделиться ее снимками с родственниками, если она не выполнит его требования. Задержанный требовал встречу, сексуальных отношений и новых фото и видео интимного характера. После отказа мужчина публично разместил одну из ее интимных снимков на одной из своих фейковых страниц, и продолжил угрожать. Следственная служба сразу после обращения потерпевшей, сотрудничая с прокуратурой, провела тайные следственные действия и обеспечила немедленный сбор доказательств. В том числе был произведен личный досмотр обвиняемого, обыск его автомобиля, места жительства, а также квартиры в районе Глдани, где он проводил съемки. В качестве вещественных доказательств у мужчины были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, фотоаппараты, оборудование для фотосессий и другие электронные средства хранения информации. В Грузии задержали мужчину за интимное видео с замужней любовницей>>В результате изучения указанных материалов следствием было обнаружено более 5 тысяч фото и видеоматериалов интимного содержания порядка 200 женщин, в том числе тайно снятые видеоматериалы, которые обвиняемые незаконно получал на протяжении нескольких лет. Кроме того, в результате проверки мобильного телефона задержанного, следователи нашли сообщения, содержащие угрозы и шантаж и по отношению к другим женщинам. Следователи уже установили личность нескольких пострадавших женщин, интересы и права которых также будет защищать Следственная служба. Следствие по делу продолжается, обвинения задержанному будут предъявлены в установленный законом срок. Мужчину задержали по статье "Посягательство на тайну личной жизни", которая наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. Кроме того, следствие ведется и по статье "Понуждение к иным действиям сексуального характера", которая предусматривает наказание в виде заключение на срок до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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