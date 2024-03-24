https://sputnik-georgia.ru/20240324/nikakogo-vetting-kontrolya--v-pravyaschey-partii-gruzii-otvetili-predstavitelyu-es-286995431.html
Никакого веттинг-контроля – в правящей партии Грузии ответили представителю ЕС
Никакого веттинг-контроля – в правящей партии Грузии ответили представителю ЕС
Sputnik Грузия
К проверкам добросовестности кандидатов в судьи требуют привлечь международных экспертов 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T12:50+0400
2024-03-24T12:50+0400
2024-03-24T12:50+0400
анри оханашвили
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия не откажется от своих слов и не будет вводить веттинг-контроль при отборе судей, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Пресс-спикер ЕС Питер Стано заявил, что в рамках выполнения условий для начала переговоров для вступления в ЕС и для решения существующих системных проблем в судебной системе Грузии необходимо создать систему чрезвычайных проверок добросовестности для всех кандидатов в судьи с привлечением международных экспертов, играющих решающую роль в этом процессе. Если надо проверять добросовестность наших судей, для этого в обществе есть профессионалы и академические круги, добавил он. В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС на тему веттинг-контроля."Заявления насчет веттинг-контроля противоречат ценностям Евросоюза. А для нас восходящей точкой является Евросоюз. И если будут аргументы, мы выслушаем. Безусловно, мы полностью открыты для консультаций. Когда у нас есть аргументы, от другой стороны мы тоже ожидаем аргументов", – сказал Кобахидзе. Грузинский судья подаст иск в суд за дезинформацию >>>При этом премьер отметил, что тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции Грузии. Между тем оппозиция и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров. Другая проблема Пресс-спикер ЕС Питер Стано от имени ЕС выразил обеспокоенность недавними комментариями грузинских государственных чиновников, направленными против отдельных судей, которые выразили свое мнение относительно потенциальной системы проверки добросовестности судей. Тему введения веттинг-контроля в Грузии нельзя закрывать – заявление НПО >>>За веттинг-контроль выступили судьи Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури, что стало причиной критики со стороны отдельных представителей власти. Председатель юридического комитета Анри Оханашвили заявил, что судьи поддались влиянию НПО, что вызывает вопросы к их беспристрастности в рассмотрении дел, а Бека Одишария предупредил судей, что, "если выпрыгивать вперед, можно оказаться в пасти волка". Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Попытка запугивания судей – бывший прокурор Грузии ответила на обвинения в клевете >>>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ.Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анри оханашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, сша, грузия, политика, новости, суд, тбилисский городской суд, политика
анри оханашвили, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, сша, грузия, политика, новости, суд, тбилисский городской суд, политика
Никакого веттинг-контроля – в правящей партии Грузии ответили представителю ЕС
К проверкам добросовестности кандидатов в судьи требуют привлечь международных экспертов
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Грузия не откажется от своих слов и не будет вводить веттинг-контроль при отборе судей, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Одишария.
Пресс-спикер ЕС Питер Стано заявил, что в рамках выполнения условий для начала переговоров для вступления в ЕС и для решения существующих системных проблем в судебной системе Грузии необходимо создать систему чрезвычайных проверок добросовестности для всех кандидатов в судьи с привлечением международных экспертов, играющих решающую роль в этом процессе.
"Мы всегда считались и будем считаться с позицией наших европейских партнеров. Но мы же сказали, что не откажемся от своих слов – никакого веттинг-контроля не будет. Это вредный процесс, который выходит за рамки Конституции, нарушает наш суверенитет и грубо планирует, чтобы кто-то вмешивался в деятельность одной из независимых ветвей власти", – сказал Одишария.
Если надо проверять добросовестность наших судей, для этого в обществе есть профессионалы и академические круги, добавил он.
В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что правительство Грузии готово выслушать аргументы ЕС на тему веттинг-контроля.
"Заявления насчет веттинг-контроля противоречат ценностям Евросоюза. А для нас восходящей точкой является Евросоюз. И если будут аргументы, мы выслушаем. Безусловно, мы полностью открыты для консультаций. Когда у нас есть аргументы, от другой стороны мы тоже ожидаем аргументов", – сказал Кобахидзе.
При этом премьер отметил, что тема веттинг-контроля для Грузии закрыта, так как она противоречит Конституции Грузии.
"Эта тема полностью закрыта. Веттинг-контроль противоречит не только действующей Конституции, но и фундаментальному принципу конституционного права. В первую очередь принципу независимого суда", – сказал Кобахидзе.
Между тем оппозиция и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров.
Пресс-спикер ЕС Питер Стано от имени ЕС выразил обеспокоенность недавними комментариями грузинских государственных чиновников, направленными против отдельных судей, которые выразили свое мнение относительно потенциальной системы проверки добросовестности судей.
За веттинг-контроль выступили судьи Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури, что стало причиной критики со стороны отдельных представителей власти.
Председатель юридического комитета Анри Оханашвили заявил, что судьи поддались влиянию НПО, что вызывает вопросы к их беспристрастности в рассмотрении дел, а Бека Одишария предупредил судей, что, "если выпрыгивать вперед, можно оказаться в пасти волка".
Страсти по судебной системе
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.
В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ.
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.