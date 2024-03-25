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Нападки или дружеский упрек – чего хотя власти Грузии от США?

Нападки или дружеский упрек – чего хотя власти Грузии от США?

Sputnik Грузия

Между Грузией и США до сих пор нет соглашения о свободной торговле, прямого авиасообщения и безвиза 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T17:21+0400

2024-03-25T17:21+0400

2024-03-25T17:21+0400

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мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

мамука хазарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузинские власти лишь по-дружески упрекают США в том, что до сих пор между странами нет прямого авиасообщения и активных торгово-экономических отношений, а некоторые оппозиционеры ошибочно расценили это как нападки, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Тему о том, что, несмотря на многолетнее стратегическое партнерство, между Грузией и США до сих пор нет соглашения о свободной торговле, прямого авиасообщения, Штаты не отменяли визы, первыми подняли депутаты от партии "Сила народа". Позже эту тему подхватили в "Грузинской мечте", включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Замечания представителей власти Грузии в адрес США расценил как нападки на стратегического партнера лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Эту и ряд других оппозиционных политических организаций в "Грузинской мечте" называют неотъемлемой частью бывшей партии власти "Единое национальное движение". "Ваши представители, будь это Хзарадзе или другой представитель "Нацдвижения", расценивают это как нападки на США. Это не нападение, подчеркиваю, мы делаем дружеское замечание", – сказал Мдинарадзе, отвечая на вопрос журналиста одного и оппозиционных СМИ. Вольский: большие страны должны рассматривать Грузию как равного партнера>>Он подчеркнул вклад Грузии в миссии НАТО, где грузинские военные бок о бок сражались с американскими военными и где контрибуция Грузии в соотношении с населением страны была больше, чем любой другой страны, не являющейся членом Альянса. "У нас погибли более 30 человек, более 300 получили увечья и ранения. С нашей стороны маленькая, уважающая себя страна делает все, что может, плечом к плечу с ними, но и мы хотим результатов", – заявил Мдинарадзе. Он отметил, что Грузия делает все возможное для того, чтобы иметь торгово-экономичсекие отношения с как можно большим количеством стран, что способствует сокращению зависимости не только от России, но и любой другой одной конкретной страны. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что стратегическое партнерство Грузии с США должно включать ощутимые результаты, в частности введение безвизового режима и соглашение о свободной торговле.Кого финансируют американцы в Грузии?>>Представители США не раз напоминали о том, что за более 30 лет дипломатических отношений Штаты оказали Грузии помощь в размере более 6 миллиардов долларов. В "Грузинской мечте" же говорят, что большая часть денег шла неправительственному сектору. В последнее время финансирование неправительственного сектора является одной из главных тем обсуждения в Грузии. Власти Грузии настаивают на том, что некоторые НПО, получающие финансирование из Запада, действуют во вред государству. Оппозиция нашла способ получения денег из-за рубежа обходными путями – Папуашвили>>Грузия в настоящее время единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, китай, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа"