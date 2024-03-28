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Как и когда болельщики сборной Грузии смогут приобрести билеты на игры Евро 2024
Как и когда болельщики сборной Грузии смогут приобрести билеты на игры Евро 2024
Sputnik Грузия
Билеты по правилам европейской федерации футбола располагаются поровну между болельщиками обеих сборных 28.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Федерация футбола Грузии начала обсуждение вопроса предоставления билетов на игры группового этапа чемпионата Европы 2024 для болельщиков сборной Грузии – детали станут известны в ближайшее время, сказал президент ФФГ Леван Кобиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции. "После игры поступило много сообщений, звонков и информации. Мы начали общение с УЕФА и в ближайшее время узнаем и, конечно, объявим об этом публично, в каком виде билеты будут выдаваться нашим болельщикам и на каких платформах это будет возможно", – сказал Кобиашвили . По его словам, скорее всего, билеты будут продаваться на платформах УЕФА. Немаловажно, что билеты.по правилам европейской федерации футбола распределяются поровну между болельщиками обеих сборных. Часть билетов будет продана на платформах, остальные УЕФА резервирует для своих партнеров и спонсоров. Это важно У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков. Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно. На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Читайте также:Страна ликует! Грузия пробилась на чемпионат Европы по футболуЛогичное продолжение получения статуса кандидата в ЕС – глава МИД Грузии о выходе на ЧЕГрузия получает поздравления со всего мира – сборная завоевала путевку на ЧЕ по футболуКак вы оцениваете матч Грузия-Греция за путевку на Евро 2024?Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, чехия, португалия, турция, леван кобиашвили, уефа, ффг, вилли саньоль
Как и когда болельщики сборной Грузии смогут приобрести билеты на игры Евро 2024
12:52 28.03.2024 (обновлено: 13:03 28.03.2024)
Билеты по правилам европейской федерации футбола располагаются поровну между болельщиками обеих сборных
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Федерация футбола Грузии начала обсуждение вопроса предоставления билетов на игры группового этапа чемпионата Европы 2024 для болельщиков сборной Грузии – детали станут известны в ближайшее время, сказал президент ФФГ Леван Кобиашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Грузинская сборная впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. В напряженной борьбе подопечные Вилли Саньоля обыграли команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции.
"После игры поступило много сообщений, звонков и информации. Мы начали общение с УЕФА и в ближайшее время узнаем и, конечно, объявим об этом публично, в каком виде билеты будут выдаваться нашим болельщикам и на каких платформах это будет возможно", – сказал Кобиашвили .
По его словам, скорее всего, билеты будут продаваться на платформах УЕФА.
Немаловажно, что билеты.по правилам европейской федерации футбола распределяются поровну между болельщиками обеих сборных.
"Могу сказать, что на каждую игру билеты распределяются поровну среди болельщиков одной и другой команды", – пояснил Кобиашвили.
Часть билетов будет продана на платформах, остальные УЕФА резервирует для своих партнеров и спонсоров.
У Грузии есть шанс выйти из группы F. В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и команд, занявших второе место, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых – это большее количество очков.
Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро.
Выход в плей-офф пополнит бюджет сборных на 1,5 млн евро, в 1/4 финала – 2,5 млн, в полуфинал – 4 млн, а выход в финал – 5 и 8 млн соответственно.
На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.
Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.
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