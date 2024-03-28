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Кто был лучшим в составе сборной Грузии в матче против Греции – статистика
Кто был лучшим в составе сборной Грузии в матче против Греции – статистика
Sputnik Грузия
Специалисты проанализировали исторический матч сборной Грузии против Греции 28.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-28T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. После финального свистка в решающем матче плей-офф квалификации на Евро 2024 в матче Грузия-Греция, который завершился победой хозяев, настало время аналитических порталов футбольной статистики Sofascore и Whoscored выявить лучших игроков встречи. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Грузия впервые сыграет на чемпионате Европы. Авторитетный аналитический портал футбольной статистики Sofascore определил лучшим игроком матча вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, который отразил 11-метровый соперника в серии послематчевых пенальти – его коэффициент 7,8. На втором месте защитник – Лаша Двали, у него 7,5. На третьем – автор решающего пенальти Ника Квеквескири, коэффициент 7,3. По мнению другого аналитического портала Whoscored, самым продуктивным на поле в составе грузинской команды был Лаша Двали (7,8). Далее следуют полузащитник Георгий Кочорашвили (7,7), вратарь Георгий Мамардашвили (7,2). Хвича Кварацхелия, которому во время матча не раз доставалось от греческих защитников, двое из которых заработали желтые карточки за грубую игру с грузинским нападающим, набрал 7,1 балла. Сборная Грузии по результатам жеребьевки Евро 2024 попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции. Расписание матчей сборной Грузии: На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, греция, чехия, португалия, ника квеквескири, хвича кварацхелия
спорт, грузия, новости, греция, чехия, португалия, ника квеквескири, хвича кварацхелия
Кто был лучшим в составе сборной Грузии в матче против Греции – статистика
Специалисты проанализировали исторический матч сборной Грузии против Греции
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. После финального свистка в решающем матче плей-офф квалификации на Евро 2024 в матче Грузия-Греция, который завершился победой хозяев, настало время аналитических порталов футбольной статистики Sofascore и Whoscored выявить лучших игроков встречи.
Грузинская сборная в напряженной борьбе обыграла команду Греции в финале плей-офф квалификации на Евро в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0. Грузия впервые сыграет на чемпионате Европы.
Авторитетный аналитический портал футбольной статистики Sofascore определил лучшим игроком матча вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили, который отразил 11-метровый соперника в серии послематчевых пенальти – его коэффициент 7,8. На втором месте защитник – Лаша Двали, у него 7,5. На третьем – автор решающего пенальти Ника Квеквескири, коэффициент 7,3.
По мнению другого аналитического портала Whoscored, самым продуктивным на поле в составе грузинской команды был Лаша Двали (7,8). Далее следуют полузащитник Георгий Кочорашвили (7,7), вратарь Георгий Мамардашвили (7,2).
Хвича Кварацхелия, которому во время матча не раз доставалось от греческих защитников, двое из которых заработали желтые карточки за грубую игру с грузинским нападающим, набрал 7,1 балла.
Сборная Грузии по результатам жеребьевки Евро 2024 попала в группу F вместе с командами Чехии, Португалии и Турции.
Расписание матчей сборной Грузии:
18 июня, Дортмунд
Грузия – Турция
22 июня, Гамбург
Грузия – Чехия
26 июня, Гельзенкирхен
Грузия – Португалия.
На Евро 2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузия, Украина, Польша.
Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки. Евро 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.
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